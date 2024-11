Televisores y equipos tecnológicos, los más buscado en ‘Black Friday’

Consejos de la APC Experian

En el caso de pagos a plazos, el consumidor debe programarse para que el mismo no sea mayor a la vida útil del bien adquirido o a la frecuencia de compra. Por ejemplo: Supermercado: máximo, 1 mes; ropa y accesorios, con un máximo 6-12 meses; gastos recurrentes: máximo, con un mes (transporte, alimentación, peluquería, etc.); vacaciones, máximo 12 meses; celular, computador, televisor, máximo, 24 meses; entretenimiento, máximo un mes, y en mueblería, electrodomésticos de largo plazo, con un máximo de 36 meses.

Para ingresar a las páginas donde hará las compras y dejará sus datos use un dispositivo confiable que tenga un programa de antivirus activo y actualizado. También recomienda que utilice redes confiables y no redes públicas gratuitas para este tipo de transacciones.

Fiscalización de la Acodeco

Por su parte, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desarrollará el viernes 29 de noviembre operativos de verificación de publicidad en diversos puntos del país, con el fin de que los establecimientos comerciales cumplan la Ley 45 de 2007, sobre normas de protección al consumidor por las ventas especiales.

La citada norma señala sobre las ventas especiales, también conocidas como baratillos, liquidación, descuento, rebajas o cualquier otro nombre que induzca al consumidor a comprar, dando a entender que su precio regular ha sido rebajado, esta información deberá indicarse en un lugar visible del establecimiento comercial.

Durante el Black Friday 2023, la Acodeco detectó 52 irregularidades en las ventas especiales y dos faltas de precios a la vista, en todo el país. Además, los funcionarios visitaron 949 establecimientos comerciales, de los cuales 698 fueron de la ciudad capital y 251 ubicados en diferentes provincias.

La falta más encontrada en el Black Friday del año pasado, fue que los comercios no señalaban la fecha de duración de las ofertas.

Las irregularidades fueron: No indicar la fecha de duración (17), hasta agotar existencia, que no indica cantidades a ofertar (5), no establecieron si la venta era parcial o total (6), con fecha vencida de la venta especial (3), excedieron los 3 meses (2), venta de productos sin el doble precio ya sea regular u ofertado (9), publicidad confusa (6), publicidad, no indica restricción (1), publicidad no veraz (1), incumplimiento de publicidad (2), falta de precios a la vista (2),

Además, se detectaron 178 productos vencidos, los cuales fueron retirados de los locales comerciales.

En vista del Black Friday, la entidad desarrollará jornadas de orientación en varios centros comerciales, entre ellos por mencionar algunos: Multiplaza, Metromall, Albrook Mall y Altaplaza. Con estas capacitaciones a los trabajadores de los diferentes locales comerciales, la Acodeco les orienta sobre las normas legales que deben cumplir en materia de protección a los consumidores, en especial sobre veracidad de la publicidad.