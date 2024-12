Tildan de ‘inconveniente’ y ‘absurda’ la propuesta de los diputados para reformar la CSS

La idea de gravar sobre préstamos y depósitos interbancarios, transacciones overnight y un porcentaje del costo de la renovación y de los cargos de la membresía anual de las tarjetas de crédito, propuesto por la bancada de los diputados del partido Realizando Metas y mixta, en medio de la reforma de la Ley 51 de 2005, de la Caja de Seguro Social (CSS) fue calificada por la banca como “altamente inconveniente” y por financistas de la academia como “absurda”, ya que provocará más recesión a la economía del país.

La Estrella de Panamá le consultó a Carlos Alfredo Berguido G., presidente ejecutivo de la ABP, su punto de vista sobre el tema y respondió que “más de un tercio de los depósitos bancarios que están en Panamá provienen de gente que no está en Panamá sino en otros países, y lo hacen porque Panamá inspira confianza, ya que entre esas cosas están que el Gobierno Nacional no se meta a cobrarles impuestos a los depósitos. Panamá es el único centro bancario de toda América, incluido Estados Unidos donde hay más depósitos de gente que aquí no vive”.

Entre las ventajas competitivas, Berguido destacó: el sistema territorial de impuestos, pero también está una buena regulación, independencia y buen manejo de los bancos, porque los gobiernos no meten la mano en la cuenta de la gente y eso le da a Panamá muchas ventajas comparativas y competitivas”.

La ABP le solicitó al regulador de la Superintendencia de Bancos de Panamá un cálculo de la propuesta y están a la espera de la repuesta que puede darse la próxima semana, ya que entienden que sería poco el dinero para los fines de la reforma de la Caja.

No obstante, la SBP, al ser consultada, no dio mayores detalles del recibimiento de la solicitud ni menos de cuándo podría haber una respuesta.

Allan Corbett, director de Escuela de Finanzas, Contabilidad y Logística de la Universidad Católica Santa María La Antigua, es de la opinión de que la banca es una de esas actividades económicas que en Panamá operan bien y no debe ser castigada, como se podría interpretar la propuesta de los diputados, pues la catalogó de “absurda”, ya que provocará más recesión a la economía del país.

“Cargarle a la banca impuestos operativos significaría que se lo van a traspasar al consumidor final, y le está quitando aire o esa flexibilidad a la economía. Los bancos van a buscar otras alternativas fuera y los consumidores se abstendrán de solicitar préstamos, porque les estarían cargando demasiados costos, porque aunque operativamente digan que eso no afecta, sí lo hace, y eso va a reducir la actividad crediticia, porque la tasa, encareciendo, la pones más cara”, indicó el docente.

Pese a no recordar en qué países han aplicado cargos a los préstamos y depósitos interbancarios y demás como propusieron políticamente los diputados, Corbett dijo que sí ha ocurrido, pero que cuando aprueban ese tipo de política afectan la economía del país, y que después no les queda de otra que revertir la decisión cuando se les agrava la situación.

Algunos países de América Latina y el Caribe que han implementado impuestos a las transacciones bancarias para recaudar fondos y financiar su gasto público son: Argentina, Brasil y Perú; mientras que en Europa gravan a la banca: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, Italia, Hungría, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia.

La propuesta de la bancada de Realizando Meta y Mixtos fue rechazada por la Asociación de Bancos de Panamá, así como los bancos estatales Banco Nacional de Panamá (Banconal) y Caja de Ahorros (CA), pero impactaria en toda la actividad bancaria del país.

En un comunicado en conjunto, el Banconal y CA precisaron que la propuesta afecta directamente a los usuarios de nuestras instituciones y representa un duro golpe a la competitividad del Sistema Bancario Nacional.

Pretender gravar los préstamos y depósitos interbancarios, las transacciones overnight, así como un porcentaje del costo de renovación y los cargos de membresía anual de las tarjetas de crédito, antes que resolver la grave crisis de la Caja de Seguro Social, constituye un impacto severo sobre el sector financiero y el bolsillo de miles de trabajadores, quienes se verían directamente perjudicados por tales medidas.

Los préstamos y depósitos dentro del sistema bancario panameño generan recursos y promueven el aumento de capital.

Al ser gravados, los bancos optarían por obtener dichos servicios en el exterior, lo que desplazaría de Panamá una actividad clave que mueve la economía y genera empleos.

Parte del éxito de los bancos radica en el libre flujo de capitales, que lo hace atractivo internacionalmente. Avanzar con esta propuesta de la bancada de Realizando Metas y Mixta tendría un impacto negativo y realmente significativo en la economía del país.

Este jueves, 5 de diciembre, el diputado Alaín Cedeño, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde se discute el proyecto de ley 163, que busca reformar la Ley 51 de 2005, habló en medios locales sobre el avance del proceso de consultas sobre el proyecto y la propuesta que presentó la bancada de Realizando Metas para aplicar un gravamen a los bancos.

Recordó que las discusiones en la comisión empezaron el pasado 6 de noviembre, y espera que el primer debate del proyecto pueda estar saliendo para el 19 de diciembre, luego de la gira al interior del país.

Adelantó que la propuesta del gravamen a la banca está en la mesa de discusión y los técnicos y aquellos que conocen de la materia son los que evaluarán su viabilidad, pero no será la única iniciativa que presentarán como diputados.

“Todos los diputados [los nueve de la comisión] tenemos propuestas, lo que estamos viendo es de dónde sacamos los recursos para que no se toque el tema de la edad de jubilación”, precisó.

Las consultas, que culminan este viernes 6 de diciembre en la sede de la Asamblea Nacional, se reanudan el martes 10 de diciembre, en la gira de trabajo que se iniciará en la provincia de Bocas del Toro, y que posteriormente, se trasladará a Chiriquí, Veraguas, Herrera, donde también se atenderán las provincias de Los Santos y Coclé; Panamá Oeste y culminará en la provincia de Colón.

A la postura de Cedeño, se sumó la del gerente de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, quien manifestó que la propuesta para aplicar un gravamen a los bancos “es altamente inconveniente desde donde sea que venga” y explicó que “esa transferencia del costo va directamente al cliente, el ciudadano de a pie terminará pagando más por la tarjeta de crédito, más por los servicios bancarios”.