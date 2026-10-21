Venta de viviendas de interés social y clase media cae 28.3 % a junio de 2026

El sector inmobiliario de Panamá enfrenta una marcada dualidad en el primer semestre de 2026. Por un lado, mantiene su atractivo para el capital internacional; por el otro, registra una severa contracción en la adquisición de viviendas de interés social y para la clase media local. De acuerdo con cifras presentadas por la consultora Indesa durante un conversatorio organizado por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), las ventas en el segmento residencial sumaron $695 millones entre enero y junio de 2026, lo que representa una disminución del 13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El impacto más severo se concentró en las propiedades con un valor de hasta $120,000, cuyos cierres de ventas cayeron un 28.3 %. En contraste, las propiedades de mayor valor económico mostraron mayor resistencia, con un descenso moderado del 6.2 %.

El contraste con el capital extranjero

En la otra cara de la moneda, la demanda de compradores internacionales registró una tendencia positiva. Las ventas destinadas a inversionistas extranjeros aumentaron un 17.7 %, alcanzando los $712 millones. Compradores procedentes de Colombia y Estados Unidos lideraron estas transacciones, acompañados por un flujo creciente de capitales de origen chino y un emergente interés del mercado alemán. El sector comercial también sufrió los embates de la desaceleración, acumulando ventas por $50.5 millones, cifra que equivale a un retroceso interanual del 26.6 %.

Proyecciones y disciplina fiscal

A pesar del debilitamiento en las ventas internas, las proyecciones macroeconómicas para el sector inmobiliario apuntan a un crecimiento de entre 4 % y 5 % para el cierre de 2026. Este optimismo se sustenta en el desempeño de los permisos de construcción aprobados, que sumaron $597.6 millones en los primeros seis meses del año, con un repunte del 14.1 % en los permisos para uso residencial. Desde el ámbito gubernamental, Rodolfo Sabonge, director general de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que la consolidación de la disciplina fiscal —evidenciada en la reducción del déficit fiscal en 2.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en un año— es un factor clave para mantener el atractivo de inversión del país. Por su parte, Katherine Reyes Espino, presidenta de Acobir, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre los gremios privados y el sector público para capitalizar el apetito de los mercados externos, incluidos los procedentes de Alemania. En esa misma línea, Mayela Sánchez, directora de Investigación de Mercados de 4S Real Estate, sugirió orientar el desarrollo inmobiliario hacia proyectos mixtos y funcionales que integren espacio residencial, comercial y servicios, adaptando la oferta a la capacidad real de compra del mercado panameño.