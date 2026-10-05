Permisos de construcción suman $597.6 millones a junio y crecen 20.2%, según el MEF

A junio de 2026, la actividad de la construcción privada mostró un desempeño favorable, impulsada por el crecimiento de sus principales indicadores, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El valor de los permisos de construcción aprobados alcanzó $597.6 millones, un aumento de $100.5 millones frente al mismo período de 2025. Al hacer la matemática esto equivale a un crecimiento de 20.2% frente al mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado tanto por los proyectos residenciales como por los no residenciales. Estos últimos registraron la mayor expansión, con un incremento de 33.5%, mientras que los permisos para proyectos residenciales aumentaron 14.1%.

Según las cifras del MEF, las construcciones residenciales continúan concentrando la mayor parte de la inversión privada en el sector, al representar aproximadamente 65% del valor total de los permisos aprobados.

Por distritos, Arraiján registró el mayor crecimiento en el valor de los permisos, con una expansión de 322.6% respecto al primer semestre de 2025.