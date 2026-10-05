Permisos de construcción suman $597.6 millones a junio y crecen 20.2%, según el MEF

A junio de 2026, la actividad de la construcción privada mostró un desempeño favorable, impulsada por el crecimiento de sus principales indicadores, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El valor de los permisos de construcción aprobados alcanzó $597.6 millones, un aumento de $100.5 millones frente al mismo período de 2025. Al hacer la matemática esto equivale a un crecimiento de 20.2% frente al mismo período de 2025.
El crecimiento estuvo impulsado tanto por los proyectos residenciales como por los no residenciales. Estos últimos registraron la mayor expansión, con un incremento de 33.5%, mientras que los permisos para proyectos residenciales aumentaron 14.1%.
Según las cifras del MEF, las construcciones residenciales continúan concentrando la mayor parte de la inversión privada en el sector, al representar aproximadamente 65% del valor total de los permisos aprobados.
Por distritos, Arraiján registró el mayor crecimiento en el valor de los permisos, con una expansión de 322.6% respecto al primer semestre de 2025.
El distrito de Panamá, que concentra 73.3% de la inversión total, registró un incremento de 7.6%. En contraste, Aguadulce reportó una disminución de 34.4% en el valor de los permisos de construcción aprobados.
El MEF señaló que, con el propósito de fortalecer la actividad del sector, las comisiones técnicas de la Mesa Tripartita para la Dinamización del Sector Construcción, organizada por la Asamblea Nacional, avanzaron en la discusión de propuestas orientadas a mejorar las condiciones para la inversión y la ejecución de obras.
Entre los temas abordados figuran la revisión de los mecanismos de evaluación establecidos en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, la unificación de criterios para la inspección de obras y la actualización de las normas de seguridad laboral conforme a estándares internacionales.
En materia de infraestructura pública, el MEF informó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene en ejecución 360 proyectos de infraestructura y mantenimiento vial en distintas regiones del país, que generan más de 54,000 empleos directos.
Asimismo, en junio comenzó la fase de preconstrucción del proyecto Panamericana Oeste, que se desarrollará bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP). Paralelamente, el Ministerio de Educación (MEDUCA) inició la construcción del nuevo Centro de Educación Integral Puerto del Mar, en Panamá Oeste.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles