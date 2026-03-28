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Venta judicial de buques: especialistas ven certeza jurídica y ambiental para Panamá

Hasta la fecha, treinta y tres Estados y una organización regional de integración económica han firmado la Convención.
Hasta la fecha, treinta y tres Estados y una organización regional de integración económica han firmado la Convención. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 00:00
La Conveción de Pekín busca garantizar seguridad jurídica sobre el título adquirido por los compradores, maximizar el valor de las embarcaciones en el mercado y asegurar una distribución más eficiente

La reciente ratificación por parte de Panamá de la Convención de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques fue recibida con satisfacción por representantes del sector marítimo, quienes consideran que esta medida permitirá atender un problema histórico: el abandono y hundimiento de embarcaciones en las costas nacionales.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, subrayó que la situación es crítica y visible en lugares como el Causeway, Amador y Colón.

“Tenemos una situación bien grave y complicada con los barcos abandonados y hundidos en todas las costas. Este paso es fundamental porque nos da la posibilidad de atender puntualmente un tema que lleva muchos años sin solución”, afirmó.

Gómez explicó que la figura de “especie náufraga” permite que una embarcación abandonada pueda ser vendida o reciclada cuando representa un peligro para la vida humana, la carga o el medio ambiente. En esos casos, el juzgado marítimo está facultado para ordenar la venta y el salvamento del buque.

“Lo vemos con muy buenos ojos y aplaudimos al Estado, porque es una acción en pro de resolver el tema de los barcos abandonados”, agregó. Por su parte, el abogado especialista en temas marítimos y logísticos, Alberto López, destacó el impacto jurídico de la ratificación.

“Esto es fundamental porque le da una mayor certeza jurídica al comprador de un buque en un remate judicial, al garantizar un título limpio, libre de gravámenes, que puede registrarse en cualquier parte del mundo”, explicó.

López señaló que, en la práctica, las ventas judiciales suelen generar cuestionamientos sobre la legalidad del acto procesal, ya que implican borrar el título de propiedad anterior y otorgarlo a un nuevo dueño.

“La Convención de Pekín fortalece las decisiones de los tribunales marítimos panameños y brinda confianza a los compradores internacionales, evitando dudas sobre la autoridad del juez que ordena la venta”, puntualizó.

La convención

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques también es conocida como la Convención de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques.

La ratificación se efectuó el 19 de marzo de 2026 y la Convención entrará en vigor para Panamá el 15 de septiembre de 2026. Con este paso, Panamá se convierte en el cuarto Estado parte de este instrumento internacional, que entró en vigor el 17 de febrero de 2026.

La adhesión de Panamá reviste especial importancia debido al tamaño de su registro de buques, uno de los más grandes del mundo.

La Convención, preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) y adoptada por la Asamblea General el 7 de diciembre de 2022, establece un régimen armonizado para dar efecto internacional a las ventas judiciales de buques.

Su objetivo es garantizar seguridad jurídica sobre el título adquirido por los compradores, maximizar el valor de las embarcaciones en el mercado y asegurar una distribución más eficiente de los ingresos entre acreedores, contribuyendo así al fortalecimiento del comercio internacional.

Hasta la fecha, treinta y tres Estados y una organización regional de integración económica han firmado la Convención, que permanece abierta a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

René Gómez
Presidente de la CMP
Este paso es fundamental porque nos da la posibilidad de atender puntualmente un tema que lleva muchos años sin solución”,
Alberto López
Abogado especialista en temas marítimos y logísticos
La Convención de Pekín fortalece las decisiones de los tribunales marítimos panameños y brinda confianza a los compradores internacionales”
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