Técnicas de dermatología estética generan patologías

Las técnicas de dermatología estética -como el rejuvenecimiento facial, técnicas para recuperar volumen en el rostro o las tecnologías basadas en energía- aumentan la probabilidad de tener patologías de la piel y empeoran su complejidad, según los dermatólogos del Hospital Ruber Internacional, Ricardo Ruiz Rodríguez y Pedro Rodríguez Jiménez, que han presentado un manual con los últimos avances clínicos y terapéuticos.

El envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida y la exposición ambiental también han aumentado la prevalencia y complejidad de las enfermedades de la piel. Además, el uso inadecuado de las técnicas mínimamente invasivas o la banalización de procedimientos médicos “puede derivar en complicaciones evitables”.

Los dermatólogos han coordinado la obra ‘Dermatología Clínica y Estética’, un tratado que reúne “el conocimiento de expertos en las principales áreas de la especialidad” y que busca servir como herramienta de referencia para profesionales sanitarios.

Esta publicación aborda de “forma integral” las enfermedades inflamatorias, infecciosas, tumorales y genéticas de la piel, e incorpora “los avances más recientes” en terapias biológicas, inmunomoduladoras y tecnologías médicas.