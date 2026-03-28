Técnicas de dermatología estética generan patologías

Las técnicas de dermatología estética -como el rejuvenecimiento facial, técnicas para recuperar volumen en el rostro o las tecnologías basadas en energía- aumentan la probabilidad de tener patologías de la piel y empeoran su complejidad, según los dermatólogos del Hospital Ruber Internacional, Ricardo Ruiz Rodríguez y Pedro Rodríguez Jiménez, que han presentado un manual con los últimos avances clínicos y terapéuticos.El envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida y la exposición ambiental también han aumentado la prevalencia y complejidad de las enfermedades de la piel. Además, el uso inadecuado de las técnicas mínimamente invasivas o la banalización de procedimientos médicos 'puede derivar en complicaciones evitables'.Los dermatólogos han coordinado la obra ‘Dermatología Clínica y Estética’, un tratado que reúne 'el conocimiento de expertos en las principales áreas de la especialidad' y que busca servir como herramienta de referencia para profesionales sanitarios.Esta publicación aborda de 'forma integral' las enfermedades inflamatorias, infecciosas, tumorales y genéticas de la piel, e incorpora 'los avances más recientes' en terapias biológicas, inmunomoduladoras y tecnologías médicas.