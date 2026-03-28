Los héroes invisibles del Canal de Panamá: 12,000 españoles que hicieron historia

La historia de los 12,000 obreros españoles que colaboraron en la construcción del canal interoceánico - 8,000 de ellos de origen gallego – que antes quedaron en el olvido, desde hace unos años están siendo puestos nuevamente en el foco gracias a la labor de la Fundación Nosa Terra, la cual impulsó las investigaciones correspondientes para que esa labor, antes nunca reconocida, formara parte de la historia que define en la actualidad legado del canal interoceánico.

La última de sus iniciativas se llevó a cabo el pasado 26 de marzo con el estreno de cuatro cortometrajes que cuentan cuatro historias de trabajo y superación de los obreros españoles que, con un ímpetu de trabajo y esperanzas por construir una vida mejor, decidieron emprender el trayecto rumbo a Panamá para ayudar al progreso del país. Algunos de ellos establecieron sus familias, las cuales llevan la herencia gallega y española a través de las generaciones que fueron tomando forma a través de las décadas. Su historia ahora se cuenta con las más avanzadas herramientas tecnológicas del presente para contar cómo fue el pasado.

Esta serie de cortometrajes denominada ‘Historias compartidas, héroes del canal’ se podrá ver esta noche a las 7:00 pm en las pantallas de Telemetro Canal 13. La producción – que se realizó durante tres semanas de trabajo con inteligencia artificial – fue producida por el animador digital Mario Morán, quien se basó físicamente en los cuatro obreros representados en una estatua que honra la memoria de los trabajadores españoles del Canal, y que se puede apreciar diariamente en la Calzada de Amador.

Por otro lado, la información que compone las historias recabadas por las historiadoras Susana Cabezas Fontanilla y Wendy Tribaldos quienes consultaron documentos de diversas índole como cartas, recibos de pago, entre otros, nutren la narrativa de los cortometrajes.

Para conseguir dicha información se recurrió a diversas fuentes bibliográficas primarias de Panamá, Estados Unidos y España como los Archivos Nacionales de los Estados Unidos –una documentación que se obtuvo a través de la Fundación Barrié de La Maza y previamente localizada por el Dr. Juan Manuel Pérez en una investigación previa acerca del tema -, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, las Universidades de Georgetown y Tulane, en Estados Unidos así como los Archivos Nacionales de Panamá y las bibliotecas locales, los archivos de Alcalá de Henares y otros archivos adicionales situados en diferentes lugares y ministerios del gobierno de España.

Todo ello formó parte de una investigación en la que trabajaron de forma coordinada Cabezas y Tribaldos durante dos años y que, hoy en día, se refleja en los dos tomos del libro ‘Una historia compartida: España en la construcción del Canal de Panamá’, publicado en el 2024.

Tanto la estatua como el libro forman parte del palmarés de logros que obtuvo la Fundación Nosa Terra, creada en pleno año 2021 por la iniciativa de siete ciudadanos: Ricardo Gago, Manuel Pico, Dorinda Cortizo, Ricardo Zanetti, Daniel Pichel y Juan Carlos Barreiro. En pleno parón por la pandemia del coronavirus, decidieron impulsar una iniciativa para develar los detalles de una historia que hasta ese momento permanecía en el olvido. Precisamente, esa curiosidad y la pasión por la historia y sus raíces les motivaron a realizar acciones coordinadas con las autoridades del Gobierno español así como del gobierno autonómico gallego, representado en la Xunta de Galicia.