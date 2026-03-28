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Vida y cultura

Los héroes invisibles del Canal de Panamá: 12,000 españoles que hicieron historia

Diversas personalidades asistieron al lanzamiento de los cortometrajes.
Diversas personalidades asistieron al lanzamiento de los cortometrajes.
El embajador de Panamá en España, Guzmán Palacios Fernández.
El embajador de Panamá en España, Guzmán Palacios Fernández.
El estreno se llevó a cabo el pasado jueves 26 de marzo en la Ciudad de las Artes.
El estreno se llevó a cabo el pasado jueves 26 de marzo en la Ciudad de las Artes.
Por
José Vilar
  • 29/03/2026 00:01
La Fundación Nosa Terra rescata la historia de 12,000 obreros españoles —8,000 gallegos— que participaron en la construcción del Canal de Panamá mediante cortometrajes basados en investigación histórica. La iniciativa reivindica un legado olvidado y refuerza los lazos culturales entre Panamá y España

La historia de los 12,000 obreros españoles que colaboraron en la construcción del canal interoceánico - 8,000 de ellos de origen gallego – que antes quedaron en el olvido, desde hace unos años están siendo puestos nuevamente en el foco gracias a la labor de la Fundación Nosa Terra, la cual impulsó las investigaciones correspondientes para que esa labor, antes nunca reconocida, formara parte de la historia que define en la actualidad legado del canal interoceánico.

La última de sus iniciativas se llevó a cabo el pasado 26 de marzo con el estreno de cuatro cortometrajes que cuentan cuatro historias de trabajo y superación de los obreros españoles que, con un ímpetu de trabajo y esperanzas por construir una vida mejor, decidieron emprender el trayecto rumbo a Panamá para ayudar al progreso del país. Algunos de ellos establecieron sus familias, las cuales llevan la herencia gallega y española a través de las generaciones que fueron tomando forma a través de las décadas. Su historia ahora se cuenta con las más avanzadas herramientas tecnológicas del presente para contar cómo fue el pasado.

Esta serie de cortometrajes denominada ‘Historias compartidas, héroes del canal’ se podrá ver esta noche a las 7:00 pm en las pantallas de Telemetro Canal 13. La producción – que se realizó durante tres semanas de trabajo con inteligencia artificial – fue producida por el animador digital Mario Morán, quien se basó físicamente en los cuatro obreros representados en una estatua que honra la memoria de los trabajadores españoles del Canal, y que se puede apreciar diariamente en la Calzada de Amador.

Por otro lado, la información que compone las historias recabadas por las historiadoras Susana Cabezas Fontanilla y Wendy Tribaldos quienes consultaron documentos de diversas índole como cartas, recibos de pago, entre otros, nutren la narrativa de los cortometrajes.

Para conseguir dicha información se recurrió a diversas fuentes bibliográficas primarias de Panamá, Estados Unidos y España como los Archivos Nacionales de los Estados Unidos –una documentación que se obtuvo a través de la Fundación Barrié de La Maza y previamente localizada por el Dr. Juan Manuel Pérez en una investigación previa acerca del tema -, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, las Universidades de Georgetown y Tulane, en Estados Unidos así como los Archivos Nacionales de Panamá y las bibliotecas locales, los archivos de Alcalá de Henares y otros archivos adicionales situados en diferentes lugares y ministerios del gobierno de España.

Todo ello formó parte de una investigación en la que trabajaron de forma coordinada Cabezas y Tribaldos durante dos años y que, hoy en día, se refleja en los dos tomos del libro ‘Una historia compartida: España en la construcción del Canal de Panamá’, publicado en el 2024.

Tanto la estatua como el libro forman parte del palmarés de logros que obtuvo la Fundación Nosa Terra, creada en pleno año 2021 por la iniciativa de siete ciudadanos: Ricardo Gago, Manuel Pico, Dorinda Cortizo, Ricardo Zanetti, Daniel Pichel y Juan Carlos Barreiro. En pleno parón por la pandemia del coronavirus, decidieron impulsar una iniciativa para develar los detalles de una historia que hasta ese momento permanecía en el olvido. Precisamente, esa curiosidad y la pasión por la historia y sus raíces les motivaron a realizar acciones coordinadas con las autoridades del Gobierno español así como del gobierno autonómico gallego, representado en la Xunta de Galicia.

El lanzamiento

El lanzamiento de los cuatro cortometrajes se realizó el pasado 26 de marzo en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes y contó con la presencia, entre otros, del presidente de la Fundación Nosa Terra Ricardo Gago así como la ministra de Cultura Maruja Herrera y su predecesora, Giselle González, las diputadas Paulette Thomas y Janine Prado, el embajador de España en Panamá Guzmán Palacios Fernández, y el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia Antonio Rodríguez Miranda.

El presidente de la Fundación Nosa Terra Ricardo Gago manifestó su orgullo de ser presidente de una organización que se enfocó en resaltar esa labor que nunca más quedará oculta. Por su lado, la historiadora Susana Cabezas Fontanilla casi no pudo articular palabra al inicio de su discurso por la emoción en la que se vio envuelta. Para la especialista, la historia deja lecciones importantes que también se pueden utilizar para entender el presente.

“Estas historias hablan del pasado, sí, pero también hablan de nosotros. Hablan de personas que trabajaron, lucharon, amaron, sufrieron y soñaron. ¿Y quién de nosotros no ha hecho lo mismo? Esa es quizás una de las grandes lecciones de este proyecto: la historia no es algo distante ni encerrado en libros o archivos. La historia está hecha de vidas reales”, consideró.

En cambio, la ministra de Cultura Maruja Herrera abogó en el acto de lanzamiento por reivindicar el papel de Panamá como un país – el cual debido a su posición geográfica y geopolítica – sirve como un puente de conexión entre culturas en una nación que contó con los aportes de otras comunidades como la estadounidense, la china y la italiana, entre otros.

“Este es un camino en el que todos los panameños tenemos un pacto por la cultura: un espacio para crecer y para hacer que Panamá siga avanzando. Si somos “puente del mundo, corazón del universo”, hoy, en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico, reafirmamos ese papel ante el mundo. Recordemos siempre que el arte nos une y que la cultura nos enriquece”, expresó la ministra.

En cambio, el embajador de España en Panamá Guzmán Palacios Fernández destacó el empeño de quienes movieron adelante la Fundación Nosa Terra. “Somos plenamente conscientes de que relatos como este surgen gracias al empeño de ciudadanos que, en momentos complejos, deciden investigar y dar a conocer episodios que permanecían desconocidos. En España, por ejemplo, no se conocía esta historia de superación humana, y es gracias al trabajo y la dedicación de la fundación que hoy sale a la luz”, apuntó.

En este sentido, añadió que el trabajo de la Fundación exhibe un recordatorio constante de la historia compartida entre Panamá y España. Hoy en día, son 25,000 los españoles que hacen vida en Panamá. “Extiendo la mano a esa amistad entre ambos países y reiterando que pueden contar con España, sus ciudadanos y sus empresas para seguir generando prosperidad. Para eso está la diplomacia, para eso está el derecho internacional y, sobre todo, para eso están los amigos: para construir un mundo mejor”, añadió.

Por su lado, el secretario de Emigración de la Xunta de Galicia Antonio Rodríguez Miranda apeló a los vínculos históricos para resaltar esta amistad bilateral antes mencionada por el embajador.

“La fortaleza de los pueblos se construye a lo largo del tiempo. Nuestra querida península ibérica, con miles de años de historia, ha sido escenario del paso de múltiples civilizaciones que han dejado su huella. Es ampliamente reconocido que los pueblos ibéricos son recios, de gran fortaleza y profundas convicciones. (...) A lo largo de la historia, Galicia ha recibido personas de distintas lenguas y culturas, aprendiendo a reconocer, interpretar y acoger al diferente. Por eso, quizás era el destino que los gallegos participaran en una obra tan trascendental como la del Canal, al otro lado del Atlántico, un mar que no nos separa, sino que nos une”, destacó.

Guzmán Palacios
Embajador de España en Panamá
Somos plenamente conscientes de que relatos como este surgen gracias al empeño de ciudadanos que, en momentos complejos, deciden investigar y dar a conocer episodios que permanecían desconocidos.”
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