CSS realizará revisión exhaustiva del presupuesto, tras detectar montos elevados

La nueva administración de la Caja de Seguro Social (CSS) está llevando a cabo una revisión exhaustiva del presupuesto previamente elaborado y aprobado por la gestión anterior.

A través de un comunicado, publicado este viernes, la entidad informó que el objetivo de este análisis es identificar y corregir inconsistencias en el monto total del presupuesto y en el proceso de aprobación.

Dicho pronunciamiento se da en respuestas a las declaraciones que diera el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien habría detectado una sobrevaloración de $500 millones en el presupuesto de la CSS, el cual fue aprobado por la Junta Directiva sin haber sido sometido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación, como es el procedimiento habitual.

En este contexto, la CSS reconoció que el presupuesto presenta un monto elevado e injustificado, validado únicamente por la anterior Junta Directiva, y que no fue sometido a la revisión del MEF

Aseguró que “la nueva administración de la CSS reafirma su compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos de la institución. Nuestra prioridad son los asegurados, y estamos dedicados a garantizar la prestación de atención de la más alta calidad a nuestros usuarios, cumpliendo con el mandato presidencial de adoptar un enfoque más conservador en el presupuesto”.

“Estamos trabajando, incansablemente, para servir a nuestros asegurados, porque su bienestar es nuestra principal meta”, señaló la entidad.

El presupuesto de la CSS, a diferencia de las otras entidades del Estado, es aprobado por su junta directiva y pasado directamente al MEF para que lo incluya en el presupuesto General del Estado de la próxima vigencia fiscal.

Si bien su Ley Orgánica le da esa facultad a la CSS, es típico que sus autoridades se acerquen a la Dirección Nacional de Presupuesto del MEF para analizar y debatir su presupuesto.

“En este caso particular eso no ocurrió. Sólo se nos remitieron unas cartas en abril que hablaban de un presupuesto por arriba de los $7 mil millones, que no fue realmente debatido y analizado, ni por la administración pasada y actual del MEF”, confesó el titular de Economía Felipe Chapman.

“A nuestro juicio, este presupuesto está muy inflado y supremamente alto. Además, no tiene las probabilidades de alcanzar esos niveles ingresos, que obviamente no les van a permitir los niveles de gastos, que no tienen presupuestado”, añadió.

Chapman calificó como una “incongruencia” que a la CSS no se le pida sustentar su vista presupuestaria, como si lo hace la Autoridad del Canal de Panamá.

Explicó que el MEF tiene la obligación de insertar lo que la CSS elabore dentro del presupuesto general del Estado, aún si es un presupuesto que dispara el déficit o descuadra las finanzas públicas.

“Ese es uno de los retos que tenemos”, sentenció el titular de Economía, este viernes, tras presentar las nuevas nuevas modificaciones al presupuesto general del Estado 2025, que ahora asciende un total de $30.111.987.375,

Para las entidades descentralizadas se designaron $1.579.958.008, de las cuales $890.572.525 serán para funcionamiento y $689.385.483 para inversión.

En este renglón se prioriza a la Caja de Seguro Social con $1.274.565.525 para que pueda utilizar $868.072.525 en funcionamiento y $406.493.000 en inversión.