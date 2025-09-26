Revisión del TPC entre EE.UU. y Panamá iniciará a partir de octubre

Giulia De Santics, presidenta de Apede, expresó la preocupación ante el vencimiento de los plazos y años de gracia de protección arancelaria para los productos agropecuarios nacionales, en la que señaló la 'tensión permanente entre el libre comercio y la producción nacional'. Si bien reconoce que los grandes productores han podido invertir y ser competitivos, advirtió que la situación del mediano y pequeño productor es crítica.'Tenemos mediano y pequeño empresario del agro que por su propia característica no le llegan los insumos, la tecnología y los préstamos, entonces le complican más la vida,' explicó De Santics.