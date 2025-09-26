Revisión del TPC entre EE.UU. y Panamá iniciará a partir de octubre

La instalación de la Comisión de Revisión Agrícola del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Estados Unidos y Panamá se dará a partir del 1 de octubre, según confirmó Linda Castillo, jefa de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). Castillo explicó que la fecha se da en cumplimiento del plazo establecido para la instalación de este mecanismo, es decir, tras 14 año de la entrada en vigor del TPC. Subrayó que, si bien la instalación puede darse a partir de octubre, no necesariamente ocurrirá en ese mes exacto, sino que el trabajo continuará a lo largo del año contemplado para este ejercicio. Defendió que sus declaraciones se dan tras las reuniones de los Comités Técnicos del TPC celebradas en agosto en Washington, donde Panamá fue el único país con el que Estados Unidos realizó estas reuniones presenciales este 2025. “La instalación puede darse a partir del primero de octubre. Estamos trabajando para coordinar agendas con nuestra contraparte, pero es un trabajo que continuará a lo largo de este año que se ha contemplado para este ejercicio,” afirmó Castillo, este viernes, durante su participación en un foro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede). El foro buscaba abrir un espacio de diálogo a través de sus comisiones de Libre Empresa y Agropecuaria para analizar la situación y los riesgos que representa el desgravamen total. La idea era que junto a representantes del sector agropecuario y privado se pudiera obtener información certera para enviar un mensaje al gobierno y tomar decisiones que eviten el cierre de pequeños negocios.

Empresarios

Giulia De Santics, presidenta de Apede, expresó la preocupación ante el vencimiento de los plazos y años de gracia de protección arancelaria para los productos agropecuarios nacionales, en la que señaló la “tensión permanente entre el libre comercio y la producción nacional”. Si bien reconoce que los grandes productores han podido invertir y ser competitivos, advirtió que la situación del mediano y pequeño productor es crítica. “Tenemos mediano y pequeño empresario del agro que por su propia característica no le llegan los insumos, la tecnología y los préstamos, entonces le complican más la vida,” explicó De Santics.

Productores

La inquietud fue reforzada por Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), quien calificó el TPC como un tratado con una “relación totalmente asimétrica” dada la gran disparidad entre la economía de Estados Unidos —cuyo sector agropecuario se rige por un “Farm Bill” que incluye grandes subsidios— y el sector primario panameño. “Yo debo partir de la premisa de señalar que fue un tratado que nunca debió haberse firmado,” sostuvo Vernaza. Ante la inminente entrada en vigor de la etapa final del acuerdo, Vernanza indicó que las medidas inmediatas que le quedan al país para mitigar el impacto son: activar el tema de las salvaguardias, contempladas en la cláusula 3.17 del TPC. Garantizar que el productor sea más eficiente en su producción. Vigilar el aspecto sanitario, esencial para la ganadería nacional. El presidente de Anagan confirmó que tienen participación activa en la Mesa Técnica que instaló el Mici con el sector agropecuario. Señaló que ya se han realizado tres jornadas para hacer los aportes necesarios de cara a la conformación de la Comisión de Revisión Agrícola.

Aduanas

Joel Castro, director de gestión técnica de la Autoridad Nacional de Aduanas, señaló que la función de la entidad será fiscalizar que se cumplan las obligaciones tributarias y no tributarias, asegurando que si se otorgan beneficios arancelarios, estos se den de una “forma justa”. “Nosotros como Autoridad Nacional de Aduanas... la obligación que tenemos es fiscalizar de que si se dan beneficios arancelados serán de una forma justa,” aseveró Castro.

