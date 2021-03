Hacia la suscripción del Acuerdo Global UE-México

El 27 de enero 2020 tuvo lugar la primera reunión 2020 de la Delegación Unión europea-México, presidida por el diputado europeo Massimiliano Smeriglio, fue la oportunidad de celebrar, por parte del Embajador mexicano ante la Unión europea y embajador ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, Mauricio Escanero Figueroa, la presidencia mexicana de la CELAC como una vía para la revitalización del diálogo político y el fortalecimiento de la cooperación birregional CELAC-UE. En dicho momento se esperaba que el Acuerdo Global habría sido firmado a fines del 2020, sin embargo, la pandemia determinó su postergación.

Este 28 de marzo 2021, luego de un periodo de pausa se realizó en Bruselas la primera reunión de este año de la Delegación Unión europea-México, presidida por el diputado europeo Massimiliano Smeriglio, fue la oportunidad de conocer más y mejor el Acuerdo Global UE-México, si bien el anterior acuerdo ha dado “óptimos resultados, este nuevo Acuerdo tiene una visión más amplia y de desarrollo, prevé reducir las brechas con una perspectiva de desarrollo valorizando las características de ambas partes”, señaló el diputado Smeriglio exhortando “su pronta suscripción”.

Ana Pires, agregada de América Latina y Caribe, representando a la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en línea con el eslogan de la presidencia del semestre de Portugal señaló es “Hora de Concretizar”, el Acuerdo con México aborda “diferentes vertientes preparando las economías para el futuro, reforzando los modelos sociales”, la autonomía europea depende de las ambiciones políticas. La cooperación puede tener importancia si se tiene el objetivo de reconstruir juntos, exaltó “la oportunidad de inversiones para ambas partes, entendiendo que se construye sobre una base interesante, este Acuerdo nos permite desarrollar ámbitos y lograr más inversiones en favor de ambas áreas”. Solicitó “la ratificación del acuerdo Global”. Recordó que en marzo 2000 se definió este Acuerdo Global con México, por ello “para Portugal sería expectante que se logre realizar esta firma lo más pronto posible”.

El Embajador Mauricio Escanero Figueroa, jefe de la Misión de México ante la Unión Europea y embajador ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo resaltó la importante de la Delegación bilateral, así como el contenido del Acuerdo Global, como señala la Declaración de la Copresidencia de la CPM UE-México “representa un logro histórico en las relaciones entre la UE y México, dado que permitirá fortalecer esta alianza estratégica, así como estrechar las relaciones políticas, comerciales y de cooperación basadas en el diálogo y el respeto mutuo entre las partes”. Las relaciones económicas entre la UE y México, “crearán oportunidades para que las empresas crezcan y se creen nuevos puestos de trabajo generando indudables beneficios para los consumidores de ambas partes”. Así como, y en particular, “los avances en temas clave cómo es la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y la colaboración a nivel político y en materia de desarrollo”.

El Embajador Escanero Figueroa auspicio “se realice en el transcurso del año un nuevo encuentro, que tendría lugar en México”. Resaltó el dinamismo de la asociación en varios niveles, “dialogo político, derechos humanos, cambio climático, medio ambiente, reunión de alto nivel sobre asuntos multilaterales”. Puso de manifiesto “el trabajo entre la UE-México ante el Covid”, como fue la Resolución presentada en abril 2020 en sede ONU que fuera aprobada por unanimidad por 179 países para “lograr el acceso universal a las vacunas y a los medicamentos y los equipos médicos contra el COVID, con la UE hemos participado en diferentes instancias para combatir la COVID como es el mecanismo COVAX, en la OMS tenemos una participación intensa y dinámica, hacemos parte del Centro europeo de prevención de las enfermedades infecciosas, somos el primer país Latinoamericano que hace parte”.

Subrayó su satisfacción “por la conclusión de las negociaciones técnicas y la revisión jurídica, quedando la etapa de consultas interinstitucionales entre los 27 países de la UE e instancias de la misma, de estas consultas procesales una vez resueltas se procederá a la traducción hasta culminar con la firma. México está listo para la firma lo más pronto posible“.

Como fue manifestado por Paolo Garzotti, jefe de la Unidad de América Latina, Dirección General de Comercio de la Comisión Europea y negociador principal del Acuerdo, “México es un socio predilecto de la Unión europea, en comercio, en inversiones, en ámbito cultural y ahora multilateral por un comercio mundial basado en reglas. En veinte años el volumen de los negocios se han triplicado llegando a 62 mil millones de euros en intercambios anuales”. Sin embargo, explicó, “los cambios internacionales se han verificado y no obstante tan buenos resultados, el ámbito geopolítico ve a China como un socio de la región latinoamericana por ello la necesidad de reforzar nuestro marco del Acuerdo con ambición. Es diferente al acuerdo del 2000, retoma áreas nuevas, nuevos sectores, mantiene la sostenibilidad garantiza la previdibilidad de los estándares en beneficio de las empresas”. Resaltó los compromisos asumidos por México como son “el respeto de 500 Indicaciones geográficas como el Jamón de Rioja o el Jamon de Parma, se han simplificado las reglas de origen estableciendo normas de paridad, simplificación aduanera, facilita el acceso en ámbito de servicios marítimos, digital, telecomunicaciones, sectores financieros, protegiendo el derecho que tutela las inversiones, por ello la constitución de un Tribunal permanente”.

Algunas importantes novedades ve a México que abre sus licitaciones a los socios extranjeros, gracias a la transparencia, además de asumir compromisos en ámbito medioambiental. El tema de la corrupción tiene también un capítulo en el Acuerdo Global.

La parte no comercial la resaltó Katja Afheldt, jefa de la División México, América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), es decir, se refirió a la cooperación política, “México es un verdadero socio estratégico en América latina y estamos comprometidos para que esta asociación funcione y este Acuerdo es fundamental. La agenda bilateral es densa, hemos tenido muchas reuniones en junio 2020, ahora tendremos otra reunión Ministerial y una Cumbre donde esperamos poder firmar el Acuerdo Global revisado. Estamos preparando el diálogo político de alto nivel, uno sectorial sobre justicia y seguridad, otro sobre energía, estamos programando el Diálogo sobre Derechos Humanos – Unión Europea – Sociedad Civil”.

Por otro lado, Katja Afheldt, en ámbito multilateral, destacó la curul que tiene México en el Consejo de Seguridad desde donde se puede trabajar en temas delicados como son el tráfico de estupefacientes, inmigración, el cambio climático, para la Unión Europea, son temas relevantes. También, el hecho que México presida la CELAC constituye una valiosa oportunidad para reactivar la agenda UE- CELAC siguiendo la reunión de Berlín, señaló, destacando la oportunidad de encontrar soluciones junto con México para Venezuela, la vacuna, el acceso a la vacuna y otros.

Si bien la negociación llena de satisfacción a todos los componentes involucrados en esta importante meta, el pasar del tiempo no contribuye a sigilar lo acordado, surgen cuestionamientos, el texto no se encuentra a disposición lo cual no contribuye a un sereno final. Las decisiones políticas tomadas por el presidente Lopez Obrador no están yendo en sintonía con cuánto comprende el Acuerdo que, de ser firmado inmediatamente, evitaría dicha toma de decisiones. La petición común es “firmar lo más pronto”, no olvidemos el sine die UE-MERCOSUR.

Además y tal como justamente lo solicitó Inmaculada Rodríguez Piñero que se logre la firma del Acuerdo Global durante la presidencia portuguesa, también solicitó la introducción de un Protocolo Adicional en línea con la Declaración de Buenos Aires de 2018 a fin que la perspectiva de la igualdad de género se beneficie de este Acuerdo.