Alcalde de Santo Domingo no buscará la reelección 

David Collado, alcalde de la capital Dominicana, no buscará la reelección como alcalde, posición para la que fue electo en el año 2016, a pesar de que cuenta con más de un 85% de aceptación de la ciudadanía y más de 70% de intención de votos.

Collado es uno de los mejores alcades valorado en las capitales latinoamericanas.

“Los cargos son transitorios, no deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito. A mí nunca me ha motivado el poder, no he creado apegos a los cargos”, agregó el alcalde.

Collado es un político joven, dialogante, constructivo y siempre en la búsqueda de consensos, que parece ha entendido cómo funciona hoy la política moderna.

Tras anunciar que no buscará la reelección, Collado dejó sus opciones abiertas. Su futuro es incierto, teniendo en cuenta que está sonando para una postulación presidencial en la contienda electoral del 2020.