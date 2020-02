Almagro promueve el fortalecimiento de la democracia

A un mes para que la Organización de Estados Americanos (OEA) elija a su nuevo representante, el jefe de la misión diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Philip Laidlaw, manifestó su respaldo a la reelección de Luis Almagro.

Las elecciones de la organización se realizarán el próximo 20 de marzo de 2020. El uruguayo confirmó desde diciembre pasado su intención de extender su permanencia en el cargo, cuyo periodo concluye en mayo próximo. Almagro compite con María Fernanda Espinoza, excanciller de Ecuador, y Hugo de Zela, diplomático de Perú.

“La organización funciona bien, está avanzando los principios de la democracia en el hemisferio. Está defendiendo los derechos humanos. Bajo su dirección y liderazgo, la organización se encuentra en buen estado financiero”, dijo Laidlaw tras concluir un evento de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), denominado “Panamá ante los nuevos desafíos a la paz social y la democracia en América Latina”, en el que participaba Almagro.

Mientras el diplomático estadounidense ofrecía sus declaraciones, en el exterior del edificio, en las aceras, miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) protagonizaban una protesta y gritaban consignas por la presencia del diplomático uruguayo. “Es promotor de gobiernos que se entregan a Donald Trump (presidente de Estados Unidos)...”, vociferaron los manifestantes.

Almagro fue invitado para dictar una conferencia sobre los desafíos de la democracia en la región latina. Se refirió al fortalecimiento de la democracia, la promoción de la paz y la participación de la sociedad civil en escenarios multilaterales, así como el papel que juega el sector privado en las sociedades actuales.

“Las democracias son sistemas vivos que se construyen entre todos los actores de la sociedad”, dijo. Y, explicó cómo el sector privado es la fuerza productiva para el desarrollo económico y social en América. “La participación del sector empresarial es indispensable para lograr un hemisferio más desarrollado, más democrático, y cada vez más libre de pobreza y desigualdad”, agregó.

Ayer, Luis Almagro, secretario general de la OEA, en una conferencia en la CCIAP Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Sobre su visión del mundo, expresó que es bipolar por la coexistencia de dictaduras y democracias, por el crecimiento de la economía global y la desigualdad y la acelerada revolución tecnológica que ha roto los canales tradicionales para expresarse, pero que al mismo tiempo, las redes sociales han sido usadas para provocar profundas divisiones entre naciones y grupos humanos.

Desigualdad

La distribución de la riqueza fue otro de los temas que contempló en su disertación al público. América Latina no ha podido aprovechar los boom económicos, no por lo menos las mayorías de sus habitantes. Las ganancias de las buenas épocas económicas no se distribuyen equitativamente. Y, “la corrupción hace lo suyo para distorsionar este proceso”, indicó Almagro.

La distribución de las ganancias en la región latina sigue siendo la más desigual del planeta, por lo que no sorprende que la desigualdad se perpetúe de generación en generación. “Es muy difícil que el pobre se haga rico, y es difícil que el rico se haga pobre”, añadió.

Quienes no pagan sus impuestos también contribuyen a incrementar los niveles de pobreza. La evasión fiscal es enemiga de la pobreza y la desigualdad, y, en consecuencia, es contraria al desarrollo de sociedades más justas y sostenibles.

“La evasión fiscal es enemiga de la pobreza y la desigualdad, y, en consecuencia, es contraria al desarrollo de sociedades más justas y sostenibles”

LUIS ALMAGRO

SECRETARIO DE LA OEA

“Si no nos deshacemos de la pobreza extrema y la desigualdad más pronunciada del mundo, seguiremos condenados a regímenes populistas y mesiánicos”, explicó.

Almagro también destacó que el mundo es “bipolar” porque a pesar de que la economía global no ha estado en su peor momento en las últimas décadas, la realidad de la mayoría de la población del hemisferio es que vive en “miseria”.

El panorama económico es positivo. El mundo se recuperó de la Gran Recesión 2009. En 2019 alcanzó un crecimiento global de 3% y un 4% para las economías en desarrollo. Pero, una mirada a la situación de la mayoría de la gente permite ver que ese crecimiento no se traduce en oportunidades y en una mejor vida para los más vulnerables, establece. Como consecuencia, los flujos migratorios de Centroamérica hacia el Norte no se desaceleran. “La ausencia de una mínima posibilidad para un mejor futuro y bienestar, aunado a la violencia, son factores que siguen expulsando a la gente fuera de sus países”, explicó.

El mundo también es “bipolar” para Almagro por la coexistencia de dictaduras y democracias en la comunidad internacional. “Las posiciones también son polarizadas dentro del propio campo democrático. Lo vemos en su máxima exponencia con respecto a la crisis venezolana y, por supuesto, en la relación que la mayoría de los países de la región y del mundo tienen con la dictadura cubana”, dijo.

A su juicio, el mundo es también “bipolar” porque la revolución tecnológica que ha hecho prescindir de los canales tradicionales de expresión de opiniones, también ha servido para que las redes sociales sean utilizados para crear profundas divisiones entre naciones y grupos humanos.

En el evento también participó el politólogo y catedrático universitario Carlos Guevara Mann, quien realizó un recuento de la transición democrática del país después de la dictadura militar que se vivió en los años de 1980. Es importante que los panameños aprecien los logros alcanzados en 30 años, después del desalojo de la democracia, para reafirmar el compromiso hacia una auténtica, sólida y verdadera democracia, dijo Guevara Mann.

La actividad estuvo organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe de la Democracia (Redlad) y la CCIAP. Enrique de Obarrio, coordinador de Redlad, dijo que “el continente americano sufre cambios sociales y es necesario propiciar un diálogo constructivo con el propósito de tramitar los conflictos sociales y encontrar soluciones comunes a los problemas complejos”.

Jorge Juan De La Guardia, presidente de la CCIAP, señaló que el abordaje de estos temas reviste una trascendencia especial en momentos en que bajo el signo de una administración surgida de comicios electorales en mayo pasado, el país se encamina a una recuperación plena de la institucionalidad republicana.