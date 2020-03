La campaña de Trump demanda a la CNN por difamación al vincularla con Rusia

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este viernes a la cadena de televisión CNN por supuesta difamación, al considerar que publicó "declaraciones falsas" sobre una hipotética injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer al mandatario.

En un comunicado, la campaña de Trump explicó que ha presentado la demanda ante la Corte de Distrito de Atlanta (Georgia, EE.UU.), donde la CNN tiene su sede.

El equipo del presidente asegura en su escrito que la cadena "publicó declaraciones falsas y difamatorias sobre la campaña (de Trump), asegurando que 'evaluó los riesgos potenciales y ventajas de buscar de nuevo la ayuda de Rusia en 2020, y que dejó esa opción sobre la mesa".

Agregó que en el momento de difusión de esas informaciones "la CNN sabía bien que esas declaraciones no eran ciertas, porque había un amplio registro de declaraciones de la campaña y de la Administración expresando desmentidos de cualquier intención de buscar la asistencia de Rusia".

De hecho, "no ha habido ninguna declaración de la campaña que constituya o que implique una intención de buscar o considerar buscar asistencia rusa para las elecciones de 2020 o de 'dejar esa opción sobre la mesa", destacó.

En la nota, el equipo de Trump apuntó que, antes de presentar esta demanda, pidió por escrito a la CNN el pasado 25 de febrero que se retractara y pidiera disculpas, pero el canal lo rechazó, por lo que ha decidido recurrir a la vía judicial.

La CNN es el tercer medio de comunicación estadounidense que ha sido denunciado por la campaña del mandatario en las últimas semanas, después de que presentara demandas similares contra los diarios The Washington Post y The New York Times.

La asesora legal de la campaña Jenna Ellis afirmó en el comunicado que se han visto motivados a denunciar a esos medios por difundir "publicaciones temerarias que causaron daño, e intencionadamente confundieron a los lectores".

Y subrayó que "la campaña no tuvo ningún acuerdo, quid pro quo (expresión latina que significa dar una cosa a cambio de otra), ni conspiración con Rusia, como concluyó el informe de (Robert) Mueller", destacó Ellis.

La asesora se refería al informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, publicado el pasado 18 de abril, sobre las pesquisas que llevó a cabo sobre la llamada trama rusa y que concluyó que no había indicios suficientes de una presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU.