Alcalde y legisladores entre beneficiados por bono para pobres en Perú

El alcalde provincial de Chanchamayo, Eduardo Mariño, y dos legisladores del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) resultaron beneficiados por el bono de 100 euros que el Gobierno peruano entrega a los pobres para afrontar la cuarentena por el coronavirus, lo que levantó suspicacias sobre la medida.

En el primer día de pago del bono de 380 soles (unos 100 euros) destinado para 2,75 millones de hogares pobres y pobres extremos, los medios de comunicación denunciaron que el beneficio se está entregando también a personas que no les corresponde, como algunas autoridades locales, o a ciudadanos fallecidos.

El alcalde de Chanchamayo, provincia ubicada en la central región de Junín, dijo, en un comunicado, que no cobrará el bono, otorgado por el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y criticó la forma de selección de los beneficiados porque él nunca perteneció a ningún programa de apoyo social del Estado.

De igual forma, la legisladora del Frepap, Julia Ayaquipa Torres, salió beneficiada en la región sureña de Ica y la esposa de su colega de bancada Richard Rubio también fue calificada como beneficiaria del bono.

Rubio explicó a RPP Noticias que no cobrarán el bono porque "hay personas que más lo necesitan. Lo va a dejar de lado o, de repente, daremos un comunicado diciendo que no lo va a cobrar".

En declaraciones a la prensa, el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció que este lunes comenzó a entregarse el bono social de 380 soles (100 euros) para 2,75 millones de hogares vulnerables y que se ampliará a otro medio millón de trabajadores independientes.

Ante estos casos de selección errónea, Vizcarra estimó que podría ser que "el padrón no fue actualizado y una familia ya salió (de la pobreza). ¡Qué bien! Ahora, invocamos a la conciencia de esas familias a decir: yo no necesito de ese dinero, no lo voy a cobrar".

El jefe de Estado añadió que "este padrón está bien, pero no es perfecto. No lo es porque quizá en alguna municipalidad no lo actualizaron como debieron. Por eso tenemos estos datos que apreciamos en estas quejas".

"Son pocos los casos, que no superan al 1 % de los registrados", indicó Vizcarra.

La selección de los beneficiarios se ha hecho a partir del Padrón General de Hogares, con información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entre otras entidades, y sólo podrá ser cobrado por las mujeres integrantes del hogar.

El bono busca asegurar que las familias de menores ingresos puedan cumplir con la cuarentena de quince días dictada por el gobierno peruano, hasta el 30 de marzo, con toque de queda nocturno, para reducir el número de contagios del COVID-19, que ha alcanzado los 395 casos y cinco fallecidos hasta la fecha.

Por su parte, el Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó este lunes una iniciativa de recaudación de fondos para las familias en situación de pobreza y pobreza extrema en Perú con un aporte de 100 millones de soles (28 millones de dólares) e invitó a otras empresas a sumarse a este esfuerzo.