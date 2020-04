EEUU suspende las ‘green cards’ durante 60 días

La medida afecta a los solicitantes que se encuentran fuera del país y que no tienen un visado válido en el momento de la entrada en vigor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que suspende los permisos de residencia permanente para inmigrantes, también conocidos como 'green cards' durante 60 días.

La medida tiene como objetivo “suspender la entrada de inmigrantes que suponen un riesgo para el mercado de trabajo de Estados Unidos durante la recuperación económica tras el brote de covid-19”.

Trump aseguró que la suspensión de trámites durante 60 días afecta a los solicitantes que se encuentran fuera del país y que no tienen un visado válido en el momento de la entrada en vigor, señala El País.

Los profesionales médicos, los trabajadores agrícolas y otras personas que ingresan con visas temporales de "no inmigrante" no se ven afectados, y la suspensión también exime a los cónyuges e hijos menores de 21 años de los ciudadanos estadounidenses, informó el diario The Washington Post.

¿Qué son las green cards?

Dan residencia permanente a los inmigrantes legales y la oportunidad de solicitar la ciudadanía estadounidense, explica la BBC.

Estados Unidos concedió 1,18 millones de green cards en 2018 y el mayor número de solicitantes son de México, Cuba, China e India. Más de la mitad de los receptores de green cards viven en California, Nueva York, Florida y Texas.

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos informó este jueves que 26 millones de trabajadores han perdido sus empleos.

En el país norteamericano se registran 843.937 casos positivos de COVID-19 y 46.851 muertes por el nuevo coronavirus.