Diccionario Merriam-Webster actualizará la definición de 'racismo'

Los cambios se dan luego que una joven afroamericana demandara la actual definición por no incluir la opresión sistemática contra negros

El diccionario de referencia estadounidense Merriam-Webster actualizará su definición de la palabra "racismo" después de que una joven negra demandase que la actual no incluye la opresión sistemática de la gente de color, informaron los medios.

"En estos momentos se está preparando una nueva entrada para 'racismo' que será añadida pronto al diccionario y también tenemos programado revisar las de otras palabras relacionadas con 'racismo' o que tengan connotaciones raciales"

Merriam-Webster

En su cuenta de Facebook, la joven Kennedy Mitchum, una recién graduada de la Universidad Drake de Iowa. Mitchum, de 22 años, compartió el mes pasado en un correo electrónico la definición tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de agentes de la policía de Mineápolis.

"Les he dicho que la definición no representa lo que hoy en día sucede en el mundo, ya que la manera en que el racismo tiene lugar hoy día no tiene que ver solo con los prejuicios, sino con el racismo sistémico que están viviendo un montón de estadounidenses negros" Kennedy Mitchum

​Joven afroamericana

La primera acepción de "racismo" que aparece en el Merriam-Webster se refiere a "la creencia de que la raza es el determinante primordial de las atribuciones y capacidades humanas y de que las diferencias raciales producen la superioridad inherente de una raza en particular".

"No se trata solo de que alguien no te guste debido a su raza. La lucha actual que vivimos es una prueba de eso, hay vidas en juego debido a sistemas de opresión que van de la mano con el racismo", dijo el viernes Mitchum en su cuenta de Facebook.