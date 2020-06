Anuncia ministro de Educación de Brasil salida del cargo

El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, anunció hoy que dejará el cargo a través de un video publicado en Twitter, en el que aparece junto al presidente Jair Bolsonaro.

Weintraub tomó posesión del cargo en abril de 2019, después de la salida del primer ministro de Educación de la administración Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez, y permaneció en funciones durante 14 meses.

"Estoy dejando el MEC (Ministerio de Educación) y estoy comenzando la transición ahora. En los próximos días, pasaré el testigo al ministro que me sustituirá, de forma provisional o definitiva", afirmó Weintraub

. "En este momento, no quiero discutir las razones de mi renuncia, no cabe. Lo importante es decir que he recibido la invitación para ser director de un banco. He sido director de un banco en el pasado. Vuelvo a estar en la misma posición, pero en el Banco Mundial", agregó.

la divulgación de un video de la reunión del gabinete ministerial del 22 de abril, cuando el ministro criticó duramente a los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) y dijo que deberían ser arrestados.

El miércoles, el STF rechazó un "habeas corpus" solicitado por sus abogados y ratificó la inclusión de Weintraub en una investigación sobre la producción de "fake news" (noticias falsas).

Junto a su hermano Arthur Weintraub, comenzó su relación con Bolsonaro trabajando durante la transición de gobierno, a fines de 2018.

El funcionario recibió formación en Ciencias Económicas por la Universidad de Sao Paulo (1994), y actuó en el mercado financiero por más de 20 años.

Fue socio de la empresa Quest Inversiones, y fungió como director del Banco Votorantim y en el comité de "trading" (estrategia de inversión) de la Bolsa de Valores de Sao Paulo.