Presidenta del Senado de Bolivia da positivo por covid-19

La presidenta del Senado boliviano, Mónica Eva Copa, dijo el viernes que ha dado positivo por la covid-19.

"Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional), seguiré trabajando vía plataformas virtuales", tuiteó Copa.

Entre otros funcionarios bolivianos diagnosticados con covid-19 se encuentran la presidenta interina, Jeanine Añez Chávez, el ministro de Salud, el de la Presidencia y el jefe del Banco Central.

Bolivia ha registrado más de 44,000 casos de covid-19 hasta el momento, con más de 1,600 muertes.