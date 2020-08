Arrestan por fraude a Steve Bannon, exasesor de Trump y figura de la extrema derecha

El exasesor de la Casa Blanca y adalid de sectores de ultraderecha, Steve Bannon, fue detenido este jueves acusado de fraude en la recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México, propuesto por el presidente Donald Trump.

Bannon es considerado una de las principales mentes tras la victoria electoral de Trump en 2016. EFE

Reportes de la prensa estadounidense informaron que el antiguo estratega de campaña de Trump fue arrestado junto a otras tres personas por su vinculación a la campaña “We Build The Wall” (Nosotros construimos el muro), en la que dinero destinado a respaldar el muro fronterizo, supuestamente terminó en cuentas privadas.

El fiscal del distrito sur de Nueva York Audrey Strauss dijo que los fondos –al menos unos $25 millones– se quedaron en manos de Bannon y otras tres personas –Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea–, siendo canalizadas por medio de cuentas y facturas falsas.

“Los acusados defraudaron cientos de miles de dólares de donantes, aprovechándose de su interés para financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo el dinero se dedicaría a la construcción”, indicó Strauss en un comunicado, según cables de la agencia EFE.

De acuerdo con los señalamientos, los acusados utilizaron el dinero para asuntos personales que no tenían que ver con la campaña antiinmigrante. Los cuatro involucrados están aprehendidos por cargos de conspiración para cometer lavado de activos y fraude electrónico, delitos que podrían implicar condenas de hasta 20 años de prisión.

Tras la noticia, Trump tomó distancia de Bannon, una figura clave al inicio de su administración en 2017. “Yo no sé nada sobre el proyecto, cuando supe de él no me gustó (...)me siento muy mal. No he estado tratando con él durante mucho tiempo”, dijo el mandatario a la prensa.

Ultraderecha al poder

Considerado una de las principales mentes tras la victoria electoral de Trump en los comicios de 2016, Bannon fue uno de los ideólogos centrales de aquella campaña presidencial que colocó entre los “enemigos” del mandatario a los inmigrantes.

El exbanquero e inversor se dio conocer como director del medio Breitbart News, portal digital de temas políticos y noticias con una orientación de extrema derecha, y acusado de difundir contenido racista, misógino y xenofóbico.

Fue desde este espacio en el que Bannon impulsó la carrera de Trump a la Casa Blanca bajo el movimiento “Alt-right” (derecha alternativa), un eufemismo para denominar a grupos ultraconservadores y vinculados al supremacismo blanco.

Durante los primeros meses de la administración Trump, fungió como consejero presidencial, luego formó parte del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés). Estando en el cargo y siendo un firme negacionista del cambio climático, respaldó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París; igualmente apoyó las órdenes ejecutivas para restringir la entrada al país a ciudadanos de algunos Estados con mayoría musulmana.

La estrecha relación entre Trump y Bannon se iría deteriorando en poco tiempo. Con menos de cuatro meses en su gobierno, este sería excluido primero del NSC en abril de 2017, quedando fuera de la gestión gubernamental en agosto de ese mismo año.

Su salida estaría ligada a supuestas disputas de poder en la Casa Blanca, que incluirían al yerno y también asesor del presidente, Jared Kushner; el exjefe del Consejo de Economía Nacional Gar Cohn; y el antiguo asesor de seguridad, el general H. R. McMaster.

Su caída ocurrió pocos días después del incidente de Charlottesville de 2017, en el que en medio de una manifestación de supremacistas blancos y otra contraprotesta de grupos antirracistas, un militante neonanzi embistió con su auto a estos últimos asesinando a un activista por los derechos civiles.

Entonces, las posturas de Bannon, oficialmente toleradas por la Casa Blanca, quedaron en el ojo de la tormenta como una de las razones del avance de grupos de ultraderecha.

La relación entre Trump y Bannon se agriaría del todo luego de que el diario The Guardian filtrara, a inicios de 2018, unas declaraciones del exasesor en un libro sobre el presidente, donde calificaba al mandatario de “traidor” por mantener reuniones con ciudadanos rusos supuestamente cercanos a Moscú.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos EFE

Tras su salida de la Casa Blanca, Bannon se dedicaría a impulsar su propuesta ideológica en otras partes del mundo, creando “The Movement”, una plataforma política para unificar los partidos de extrema derecha de Europa y otras partes del mundo. Este aglutina diferentes organizaciones que van desde el euroescepticismo, el rechazo a cualquier posición progresista, defensa a ultranza del capitalismo, hasta el abierto racismo y la xenofobia.

“El Movimiento” ha mantenido vínculos con la Liga Norte (Italia), el Frente Nacional (Francia), Movimientos por el Cambio (Montenegro), Vox (España), Unión Cívica Húngara, aunque también ha recibido críticas de otros partidos de derechas que cuestionan la influencia estadounidense en Europa.

En América Latina, Bannon también buscaría aterrizar espacios de poder con acercamiento en Brasil, de la mano del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro.

Fue precisamente el tercer hijo del mandatario brasileño quien coordinó la primera Cumbre Conservadora de América, en la que participaron figuras como el exdiputado de Chile José Antonio Kast, la senadora paraguaya Fidel Zavala, María Fernanda Cabal por parte del partido Centro Democrático, el expresidente colombiano Álvaro Uribe; también el colectivo venezolano Rumbo Libertad; representantes de círculos anticastristas de Miami, entre otras organizaciones de extrema derecha en la región.