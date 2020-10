Una corte rechaza excluir al partido de Morales de los comicios en Bolivia

Una corte constitucional desestimó este lunes iniciar un proceso para excluir al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales de las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz rechazó el pedido de la senadora Carmen Eva Gonzáles, de Unidad Demócrata, que reclamaba que esta corte obligara al órgano electoral a retirar la personería jurídica del MAS, al acusar a este partido de haber difundido datos de encuestas fuera del periodo permitido.

Gonzáles presentó una acción de cumplimiento, para que se exigiera al Tribunal Supremo Electoral que aplique una ley que sancionaría al partido con la pérdida de su personería como organización política.

"No es justicia, no es legal, no es ético", dijo la senadora a los medios al salir del tribunal, donde anunció "acciones penales" al considerar que no se aplicó la ley.

La parlamentaria señaló que por la misma causa en 2015 el Tribunal Supremo Electoral sí anuló la personería jurídica de Unidad Demócrata en la región boliviana de Beni, lo que conllevó la inhabilitación de más de 200 candidatos de esta formación.

El abogado del MAS Wilfredo Chávez aseguró por su parte que la campaña electoral continúa con normalidad tras la decisión de la corte, a la vez que pidió a "la derecha" que respete la determinación del tribunal.

Un grupo de seguidores del MAS celebró la decisión de la Sala Constitucional al negar la tutela a la acción de cumplimiento presentada por la senadora, en una concentración frente al tribunal en la que hubo algún enfrentamiento con quienes apoyaban el pedido de la senadora.

La corte estuvo reunida durante cerca de cinco horas, mientras en la calle la Policía Boliviana desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.

El partido de Morales va primero en las encuestas para las elecciones generales de dentro de dos semanas, aunque con la duda de si tendrá margen para vencer en primera vuelta, y que denuncia que este tipo de acciones intentan evitar una victoria suya en las urnas.