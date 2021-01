Kamala Harris llega como un hito a la política estadounidense

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presta juramento durante su investidura en Washington D.C Liu Jie | XINHUA

Decidida, segura y determinada, confiable, así se muestra ante los medios la figura de Kamala D. Harris (56 años), actual vicepresidenta de Estados Unidos, también la primera mujer, afroamericana, y la primera estadounidense afroasiática en llegar a este puesto en el país estadounidense.

Harris, quien nació en Oakland (California) de padres que emigraron de India y Jamaica, fue elegida la vicepresidenta número 49 después de más de 30 años de carrera en el servicio público y se ha posicionado como una de las figuras más fuertes en la escena judicial de Estados Unidos.

Ejerció dos períodos como fiscal en San Francisco (2004-2011), dos veces fiscal de California (2011-2017) y senadora de Estados Unidos (2017 a 2021) por lo que será en los próximos cuatro años una pieza clave en el gobierno del presidente Joe Biden.

Con voz potente y firme, la exsenadora ha defendido a los sectores medios de su país. Lideró la legislación para reformar las fianzas en efectivo, combatir el hambre, proveer ayuda con el pago de la renta, mejorar los cuidados de salud materno-infantil y, enfrentar la crisis climática como miembro del Comité del Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado. Su proyecto de ley bipartidista antilinchamientos fue aprobado en el Senado en 2018.

Su legislación para preservar los institutos y universidades históricamente negros (HBCU, por sus siglas en inglés) fue firmada como ley, así como su esfuerzo para proveer capital necesario a comunidades de ingresos bajos durante la pandemia de la covid-19, describe la Casa Blanca en su portal oficial.

La vicepresidenta Kamala Harris y sus esposo Doug Emhoff Tomada de la Casa Blanca

Harris y su hermana Maya Harris, quien es una analista política de MSNBC fueron criadas e inspiradas principalmente por su madre, Shyamala Gopalan, una científica y pionera en cáncer de mama por su propio mérito, que recibió su doctorado el mismo año que la vicepresidenta nació, menciona la Casa Blanca.

Al ser sus padres activistas, esto influyó mucho en la vida de Harris, especialmente en su carrera profesional. Ellos la llevaban a las manifestaciones de los derechos civiles y le presentaron modelos a seguir: desde el juez de la Suprema Corte Thurgood Marshall hasta la líder de los derechos civiles Constance Baker Motley, cuyo trabajo la motivó a convertirse en fiscal.

“Mi madre me miraba y me decía: 'Kamala, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última”, describe la Casa Blanca.

Durante su niñez y desarrollo, la vicepresidenta estuvo rodeada de una comunidad y una familia extensa y diversa.

Además de estudiar ciencia política y economía en la Universidad de Howard, se casó en agosto de 2014 con Doug Emhoff, un abogado de la industria del entretenimiento. Hoy es el primer segundo caballero en la historia de Estados Unidos.

La vicepresidenta Harris y Emhoff no tienen hijos. Según información de la Casa Blanca, Emhoff es padre de Cole y Ella (nombres que llevan en honor a John Coltrane y Ella Fitzgerald) de quienes él comparte la crianza con su exesposa Kerstin Emhoff.

El 11 de agosto de 2020, Harris aceptó la invitación del hoy presidente Joe Biden para convertirse en su compañera de boleta y ayudar a unificar a la nación.

Defensora del racismo

Durante su infancia vio el racismo existente en la localidad de Berkeley, California, donde vivió con sus padres.

De hecho, Harris acudió al jardín de infancia durante el segundo año del programa de autobuses de integración escolar de Berkeley, que fue pionero en el uso extensivo de autobuses para contribuir al equilibrio racial en cada una de las escuelas públicas de esta ciudad estadounidense.

Crisis racial

2020 fue un año difícil para Estados Unidos y el mundo entero. La pandemia de la covid-19 dividió a la sociedad y los problemas raciales se incrementaron con la muerte de George Floyd en Minnesota y otros casos de abusos policiales contra personas afrodescendientes. Todo ese panorama influyó en la campaña electoral donde Kamala Harris mantuvo su discurso para luchar contra el racismo.

Harris es ahora una pieza clave en el gobierno del presidente Joe Biden.

“La nación está involucrada en una batalla contra la pandemia del nuevo coronavirus, pero la enfermedad no ha sido un 'infractor que ataque con igualdad de oportunidades”, expresó Harris según publicara CNN.

“Los negros, latinos e indígenas están sufriendo y muriendo de manera desproporcionada. Esto no es coincidencia”, dijo Harris. “Es el efecto del racismo estructural; de las desigualdades en educación y tecnología, atención médica y vivienda, seguridad laboral y transporte; la injusticia en la atención de la salud reproductiva y materna; en el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y en nuestro sistema de justicia penal en general”, describe CNN.

“Este virus no tiene ojos y, sin embargo, sabe exactamente cómo nos vemos y cómo nos tratamos”, dijo la vicepresidenta en agosto de 2020.

“Como hija de inmigrantes, sabe cómo las familias de inmigrantes enriquecen nuestro país, así como los desafíos que supone crecer como una mujer negra y de origen indio en Estados Unidos. Su historia es una historia americana, diferente de la mía en muchos aspectos, pero no tan distinta en lo esencial”, dijo Biden en referencia a Harris durante su campaña política.

Nueva residencia

El nuevo hogar de la vicepresidenta de Estados Unidos y su esposo Emhoff está situado a unos tres kilómetros de la Casa Blanca y adyacente a varias embajadas. La aislada casa se encuentra en un terreno de 29 hectáreas conocido como el Observatorio Naval de Estados Unidos y cuenta con 128 años, no está abierta al público y ha sido hogar de otros siete vicepresidentes, incluido el propio Joe Biden, según reportes del diario The New York Times.

El diseño de esta mansión estuvo a cargo del arquitecto Leon E. Dessez y desde 1974 ha sido la residencia oficial del vicepresidente de Estados Unidos, aunque fue hasta 1977 que Walter Mondale la ocupó como tal por primera vez. Antes de él, Nelson Rockefeller únicamente la usaba como un espacio de entretenimiento, menciona Infobae.

Según reseña el medio digital, la residencia originalmente fue construida para ser el hogar del superintendente del Observatorio Naval de Estados Unidos, una agencia científica relacionada con la astronomía para la Marina. Pero a partir de la década de 1920, fue utilizada como el hogar de los jefes de operaciones navales y sus familias.

Sin embargo, la razón por la cual se convirtió en el hogar del vicepresidente, según Charles Danyer, autor del libro Number One Observatory Circle y experto en seguridad nacional, fue que para el Servicio Secreto era complicado establecer sus protocolos si cada uno tenía su propia residencia.

“Era una situación muy interesante que la segunda persona más poderosa de Estados Unidos de América, una de las personas más poderosas del mundo, no tuviera una residencia temporal designada”, dijo Denyer a The New York Times.

De momento, Harris y su esposo se instalarán temporalmente en la Blair House, la residencia oficial para invitados en Washington debido a que su nuevo hogar se encuentra en tareas de mantenimiento.

CARRERA PROFESIONAL

A través de su carrera, la vicepresidenta se ha guiado por las palabras que pronunció durante su primera llegada a la Corte: “Kamala Harris, por el pueblo”.

En 1990, la vicepresidenta Harris se integró a la oficina del fiscal del distrito del condado de Alameda en donde se especializó en enjuiciar casos de violación sexual infantil. Luego se desempeñó como abogada en jefe de la oficina del fiscal del distrito de San Francisco y más adelante fue la jefa de la División de Niños y Familias para la oficina del fiscal de la ciudad de San Francisco.

Fue elegida fiscal del distrito de San Francisco en 2003. En ese rol, la vicepresidenta estadounidense creó un programa revolucionario para brindar a las personas con cargos de drogas, por primera vez, la oportunidad de obtener un título de estudios secundarios y conseguir empleo. El programa fue designado como un modelo nacional de innovación para las fuerzas policiales por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, describe la Casa Blanca.

En 2010, la vicepresidenta Harris fue elegida fiscal general de California y supervisó el departamento de justicia estatal más grande en Estados Unidos. Además, estableció la primera Oficina de Justicia Infantil del estado e instituyó varias reformas que fueron primeras en su clase para asegurar mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia criminal.

En 2017, la vicepresidenta Harris fue juramentada en el Senado de Estados Unidos. En su primer discurso habló a favor de los inmigrantes y refugiados. Como miembro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, luchó para mejores protecciones para los 'dreamers' y pidió que hubiera mejor supervisión de las condiciones subestándar en los centros de detención de inmigrantes.