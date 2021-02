EE.UU. tendrá vacunas suficientes para sus 300 millones de habitantes en julio

El presidente estadounidense, Joe Biden, pronosticó este jueves que su país tendrá las dosis suficientes para vacunar contra la covid-19 a casi toda su población, unos 300 millones de personas, a finales de julio, tras llegar a nuevos acuerdos con Pfizer y Moderna.

"Estamos en el camino de tener suministros suficientes para 300 millones de estadounidenses para finales de julio", anunció Biden durante una visita a los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, en inglés).

"Puede que eso no suene como el progreso urgente que necesitamos, pero seamos claros: cuando llegué al poder (el pasado 20 de enero), este país no tenía un plan", añadió.

Biden anunció que su Gobierno firmó este jueves contratos por los que Estados Unidos conseguirá otras 200 millones de dosis más de la vacuna contra el coronavirus, cien millones de ellas de la de Moderna y otros cien millones de la de Pfizer.

"Hemos comprado vacunas suficientes para vacunar a todos los estadounidenses", prometió el mandatario.

Estados Unidos, donde viven más de 330 millones de personas, ha administrado hasta ahora 46,4 millones de unidades de las vacunas autorizadas hasta ahora en el país, que requieren dos dosis por persona para ser efectivas, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Al menos 33,7 millones de personas ya recibieron al menos una de las dosis, lo que equivale al 10 % de la población del país, informaron este miércoles los CDC.

Biden prometió al llegar al poder que conseguiría que 100 millones de personas recibieran al menos la primera dosis de la vacuna en sus 100 primeros días en la Casa Blanca, que se cumplen el 29 de abril, y luego afirmó que le gustaría llegar incluso a los 150 millones de inoculaciones.

El presidente ha ordenado acelerar el plan de vacunación para cumplir ese objetivo, además de activar a más profesionales médicos para que administren vacunas, y habilitar instalaciones donde hacerlo.

"En las tres semanas que llevo en el poder hemos aumentado casi en un 30 % el suministro de entregas semanales de vacunas a los estados, así que se vacunará a más gente en febrero que bajo el Gobierno anterior", subrayó.

Además, aseguró que su Gobierno ha conseguido que Pfizer y Moderna se comprometan a entregar para finales de mayo un total de 100 millones de dosis que en principio no iban a distribuir hasta finales de junio, es decir, un mes después.

"Eso significa que se salvarán vidas", celebró.

El principal epidemiólogo del Gobierno y asesor de Biden, Anthony Fauci, aseguró este jueves que para abril, el país ya estará en "temporada abierta" de vacunación, en el sentido de que "virtualmente todo el mundo de cualquier categoría podría ser vacunado".

La inmunidad de rebaño podría lograrse en el país para "finales de verano", apuntó Fauci en una entrevista en el programa televisivo Today de la cadena NBC.

Biden lamentó que el mes de enero fuera "el más mortífero" desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos, pero subrayó que su "predecesor", sin nombrar directamente al expresidente Donald Trump, "no hizo su trabajo" a la hora de preparar una campaña de vacunación masiva en el país.

"No compró vacunas suficientes. No movilizó a la gente suficiente para administrar las dosis. No estableció centros federales de vacunación", lamentó.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 27 millones de casos y más de 474,000 muertos, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins.