Prof. Pasquino: "la democracia produce oportunidades"

Discutimos sobre democracia, Perú está celebrando su Bicentenario y tendrá elecciones presidenciales, es un año de elecciones en América Latina. Inició Ecuador el 7 de febrero; sigue Perú, el 11 de abril; México, el 6 de junio realizará las elecciones intermedias del Congreso; Argentina, el 24 de octubre realizará las elecciones parlamentarias de medio término; en Chile, las elecciones generales están fijadas para el 21 de noviembre; en noviembre Honduras y Nicaragua tendrán elecciones generales.

Las elecciones, nos abren una nueva etapa de ilusiones, actuamos en democracia para mejorar la vida de la sociedad. Sin embargo, existe una desazón ciudadana ante la distancia entre la democracia real que no coincide con la democracia ideal.

“Hoy existen 90 regímenes que deben ser definidos democráticos, en 1945 habían sólo 14 o 15. La mayoría de la población vive ahora bajo un régimen democrático, China es una gran excepción por su régimen totalitario, junto a Corea del Norte, Vietnam es totalitario pero con aperturas”, esto nos dice Gianfranco Pasquino, Profesor Emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Bologna hasta el 2012, muy querido en Latinoamérica, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de la Católica de Córdoba y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. “Debemos tener confianza en la democracia. Las democracias producen oportunidades” aunque, considera, “no están exentas de problemas por ejemplo, el primero: cómo producir igualdad de oportunidades”.

En la democracia ideal imaginamos un régimen en el cual el pueblo tiene el poder, un poder que lo utiliza para elegir a los gobernante y generar ventajas para crear el welfare state o estado de bienestar.

La democracia ideal, la de Atenas, tenía dos características: la igualdad entre los hombres, tenían la misma clase social, habían estudiado con Sócrates, con Aristóteles y poseían el mismo poder económico. En nuestras democracias “hay muchas desigualdades”. La segunda característica es la búsqueda de igualdad de oportunidades, la democracia ideal debe ser “construida”. El prof. Pasquino considera que actualmente no existe la “crisis de la democracia” pues sigue siendo “el objeto de nuestra actividad, de nuestras reflexiones para crear mejores situaciones de vida”. Los Barómetros nos hacen conocer que la mayoría de los ciudadanos tienen una alta satisfacción de su democracia, sobre todo, en el norte de Europa, lo dicen el 80/90% de sus ciudadanos. No obstante, hay problemas de funcionamiento de la democracia que pueden ser resueltos, es el caso de la corrupción presente en todos los regímenes democráticos y en los totalitarias, en este último caso, es más difícil de descubrir.

La corrupción está presente en muchos países desde los Estados Unidos, Italia, Grecia, España, no es un problema de democracia sino de funcionamiento de la democracia.

La “accountability“, es un concepto difícil de traducir que en política tiene tres excepciones: 1. los candidatos toman en cuenta lo que los electores quieren, las preferencia, los intereses y sus ideales; 2. los candidatos cuando ganan las elecciones tienen en cuenta las peticiones de los electores y 3. los parlamentarios deben rendir cuenta de lo que han hecho, lo que no han hecho o lo que han hecho mal, este es el proceso de accountability. “Estos tres pasos son una virtud democrática porque conecta ciudadanos, electores, representantes, gobernantes y después permite a los electores evaluarlos”.

Aquí se encuentra “la problemática de las democracias, los tres pasos de la accountability nos dicen si la democracia funciona o no funciona”.

La accountability es posible sólo si hay partidos bien organizados. La mayoría de las democracias contemporáneas que funcionan bien “tiene partidos políticos bien organizados, estructurados, disciplinados y responsables. No analizo el ámbito de los derechos, si hay una democracia deben existir derechos civiles políticos y un sistema judicial que los garantice”.

Un importante componente de la democracia es el pueblo, el prof. Pasquino señala que “la democracia no es un sistema de derechos e instituciones, si es poder del pueblo debemos analizar el pueblo. ¿Cómo ejerce el pueblo este poder?. El pueblo no puede estar satisfecho sino cumple estos tres elementos: 1. el pueblo debe estar interesado a la política, organizado en asociaciones; 2. el pueblo debe ser informado sobre la política; deben saber las diferencias entre partidos y representantes; 3. el pueblo debe participar en la política, debe votar, de otro modo, tenemos una democracia de baja calidad.”

Un caso de mencionar es la democracia de Alemania, con una pasado complicado ahora es considerada una de las mejores democracias en el mundo, los cambios efectuados en su sistema electoral les permite elegir partidos y candidatos que no fragmenta el sistema de los partidos, además del mecanismo denominado “voto de desconfianza constructivo” que sirve para la estabilidad de los gobiernos. El éxito de la democracia alemana es el productos de reglas electorales, podemos mejorar el funcionamiento de la democracia con el cambio de algunas reglas.

¿Cuál es la democracia de mañana?

Ante los importantes cambios tecnológicos y sociales, señala el prof. Pasquino, hay un elemento sustancial, “los regímenes autoritarios nunca aprenden nada, los regímenes democráticos se transforman: pueden mejorar o empeorar. Las democracias de mañana son las que hoy están aprendiendo mucho.”

Las tecnologías, ofrecen la posibilidad a los ciudadanos de participar de manera más continua, constante. Citó el caso de Cinco Estrellas con su sistema Rousseau que considera “debe ser perfeccionado”.

La democracia de mañana será la democracia de los ciudadanos, no es posible actuar sin gobierno, sin política, sin elegir representantes porque consideran tener los recursos necesarios, “estos son fenómenos individualistas que no significan mejores democracias”. Nos alerta que en el futuro será cada vez más difícil crear asociaciones políticas, realizar acciones colectivas “por ello se debe incentivar la creación de capital social que pertenece a las relaciones entre hombres y mujeres que desean generar un movimiento colectivo.” Otro aspecto, se refiere a los “mass media” que condicionan la comunicación política. Por ello “debemos fortalecer la comunicación política condicionada y controlada que no produzca fake news, ni desinformación.”

Prevé que “la democracia de mañana debe ser una democracia de alto nivel de educación, de instrucción, debemos confiar en la democracia porque produce oportunidades, es el lugar de las oportunidades, debemos creer en ella. La participación es determinante.“

Finalmente, nos confirma que en la actualidad “la Unión Europea es el mayor espacio de libertad en el mundo, la abolición de la pena de muerte es un síntoma de civildad, la libre circulación de las personas, la representación en el Parlamento, en el Consejo europeo, los Comisarios representan una Europa que sabe colaborar, es una democracia real que funciona bastante bien, que toma decisiones, que solicita y obtiene la participación de los ciudadanos, ofrece paz y prosperidad y tiene muchísimas potencialidades.”

Información de: www.panoramical.eu e Isabel Recavarren