Colombia pone en valor su modelo de acogida de migrantes y cree que "puede servir como modelo" a Europa

El Gobierno de Colombia ha puesto en valor este miércoles su modelo de acogida de migrantes venezolanos, cerca de dos millones en todo el país, y ha considerado que "puede servir como modelo" a Europa, sobre todo en el marco de la invasión rusa de Ucrania y el flujo migratorio que ha generado.

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, ha destacado que el modelo de migración del país es "auténticamente generoso" y ha matizado que, aunque lo dice con "humildad", es algo "realista". "La prioridad ha sido normalizar la vida (de los migrantes)", ha explicado, trazando un paralelismo con la respuesta a crisis migratorias en Europa en el pasado.

Así, Ramírez ha resaltado que Europa no ha dado una "respuesta efectiva" a la presión migratoria en crisis anteriores a la ucraniana, como el flujo migratorio causado por la guerra de Siria. A juicio de la también ministra de Exteriores colombiana, estas crisis requieren una respuesta "solidaria".

"Incorporar a los migrantes en la vida, eso hemos hecho en Colombia", ha continuado, antes de remarcar la importancia de que los migrantes "desarrollen unas condiciones de vida estable y digna" en los países que les acogen, con trabajos que puedan hacer que se independicen de las ayudas estatales.

Colombia ha creado un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos que permite regularizar la situación de los venezolanos que migran al país, una medida alabada por, entre otros, Naciones Unidas.

Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos. Colombia acoge a más del 37 por ciento de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país.

Para Ramírez, de visita en Madrid para participar en el Colombia Investment Roadshow 2022, las dictaduras y la ruptura de la democracia en los países son causas que favorecen las migraciones y, en este contexto, ha aludido a la situación en Ucrania y ha censurado la actitud "ingenua e irresponsable" con la que países europeos "asumieron la ruptura de la democracia en Venezuela, la actitud contemplativa con Cuba y la ingenuidad con Nicaragua".

"Colombia ha insistido en el riesgo de que Venezuela se volviera como Cuba", ha recordado, antes de poner el foco en que este grupo de países, a los que ha tildado de "dictaduras" están "empeñados en convertirse en apoyo del grupo de países" que "desafían" a Estados Unidos como ejemplo de los "valores de Occidente", como la democracia o la libertad.

"No podemos dejar que haya países que se sientan por encima de la ley, del Derecho Internacional y qué países contribuyen a esto y a un mundo donde no haya reglas", ha insistido. Por ello, ha trasladado que "la cercanía de la dictadura venezolana" con países "que no defienden la democracia" es algo que "preocupa" a Bogotá, que trata de "elevar la voz en los escenarios multilaterales" para denunciar esta connivencia.

Por todo ello, Ramírez ha concluido que la situación de Ucrania obliga a la comunidad internacional a "tomar conciencia" de la defensa del multilateralismo.