Boric plantea un "acuerdo nacional de seguridad" tras la muerte de un policía

El presidente chileno, Gabriel Boric, planteó este jueves la "necesidad de un acuerdo nacional de seguridad" tras la muerte del carabinero Breant Rivas luego de recibir disparos por la espalda en un procedimiento policial en Chillán, región de Ñuble, 400 kilómetros al sur de Santiago.

Según reveló el mandatario, que se encuentra de gira en su natal región de Magallanes y la Antártica en el extremo austral del país, conversó con el líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -uno de los principales partidos de oposición de derechas- sobre la "necesidad de que, transversalmente, todas las fuerzas políticas tengan un acuerdo nacional en materia de seguridad".

"No podemos seguir permitiendo esta violencia, no podemos seguir permitiendo este descontrol de armas ni de delincuentes (...) Hay un ingreso y una tenencia de armas tanto hechizas como armas de fogueo modificadas, como armas robadas, que es gravísimo en Chile, y ahí no vale la pena tratar de hacer polémicas con uno u otro sector", afirmó Boric.

Rivas, de 23 años, resultó muerto esta madrugada tras recibir disparos al perseguir sospechosos que escaparon de un control policial; su jefe de patrulla repelió la acción con su arma de servicio, dando muerte al agresor en el lugar.

Tras los primeros antecedentes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, anunció un viaje a la zona para reunirse con la familia del carabinero durante esta misma jornada.

“Lamento profundamente la muerte del carabinero Breant Rivas. Es una noticia dolorosa. Mis condolencias a su familia, cercanos y a Carabineros de Chile (...) Debemos trabajar unidos como país para disminuir el poder de fuego de los delincuentes”, publicó la secretaria de Estado a través de sus redes sociales.

Además, hoy se conocieron otros hechos de violencia por armas de fuego en distintos puntos del país. Un tiroteo en Iquique, 1.750 kilómetros al norte de Santiago, terminó con un muerto y otra persona en situación delicada.

También, en Tirúa, uno de los epicentros de la zona de conflicto en el sur de Chile entre el Estado, empresas forestales y comunidades indígenas, falleció un hombre luego de se atacado a tiros, aunque aún se desconocen detalles del incidente y si está o no vinculado al conflicto político en el territorio.

El pasado 1 de mayo, en pleno centro de Santiago, tres personas resultaron heridas -una de ellas aún en riesgo vital- en un incidente donde según investigaciones locales al menos 11 personas habrían disparado a una multitud que se manifestaba por el Día Internacional del Trabajo, instalando el tema de la seguridad en el foco de la ciudadanía y las autoridades de Gobierno.