Petro dice que la mentalidad esclavista es responsable de la violencia en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló este jueves la "mentalidad esclavista de las élites" del país como la "mayor responsable de la violencia" y afirmó que esta aún persiste.

"La esclavitud marcó el nacimiento de la cultura colombiana e incluso el nacimiento de la República. Permanece en la Colombia contemporánea y en la cultura de sus élites", afirmó el mandatario durante la ceremonia de posesión de María Valencia Gaitán como nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Durante el acto, celebrado en la Casa de Nariño, en Bogotá, el mandatario lamentó que su país se ha convertido en una de las "sociedades más desiguales de la Tierra" y recalcó que "la violencia tiene una raíz en la exclusión".

Al mismo tiempo, Petro reivindicó la "carga histórica" del nombramiento de la nueva directora del CNMH, quien es nieta del excandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, cuyo magnicidio en el centro de Bogotá el 9 de abril de 1948 desembocó en una oleada de protestas masivas, bautizadas como el "Bogotazo", que fueron la antesala del conflicto armado en el país.

Petro definió a la familia Gaitán como "víctima", pese a que "no era esa la categoría que se usaba en esos tiempos", y agregó que con esta nueva dirección será "la víctima" la que tenga hoy en sus manos "la verdad histórica de Colombia y no el victimario".

"No podría decir que es el primer crimen porque no lo fue, la violencia estaba antes (...). Violencias hemos tenido en el siglo XIX y antes. ¿Qué no decir de la Conquista misma que es un acto de violencia bárbara, un etnocidio y un genocidio al mismo tiempo? Así se ha construido la historia de Colombia, pasando por la esclavitud", agregó.

EL PLAN DE GAITÁN

Sobre sus líneas de trabajo en la institución, la nueva directora del CNMH manifestó que se apoyarán en el modo en que su abuelo quería referirse a la historia: "como una brújula del futuro y no como fantasma del pasado".

El CNMH nació durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con la vocación de recuperar, conservar, recibir, compilar y analizar todos aquellos materiales documentales vinculados a las violaciones derivadas del conflicto armado en Colombia.

La llegada de Gaitán a la dirección del centro se produce después de que su predecesor, Darío Acevedo, saliera del cargo entre acusaciones de haber negado partes del conflicto armado colombiano.

En ese sentido, Petro hizo un llamado a que la memoria histórica vuelva a los debates públicos e insistió en que la verdad es lo único que puede acercar al país a la paz, entendiéndose esta como "un pacto social más que un pacto entre grupos armados".