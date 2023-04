La SIP abordará en su reunión semestral la libertad de prensa en las Américas

- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) convocó este jueves a los periodistas a participar en su Reunión de Medio Año, que se desarrollará de manera virtual con acceso libre e incluye temas como inteligencia artificial, sostenibilidad de medios y libertad de prensa, con la participación de comunicadores nicaragüenses desterrados.

En un comunicado, el organismo hemisférico, que tiene su sede en Miami, Florida (EE.UU.), destacó que la violencia y las agresiones contra la prensa figura entre los principales temas a ser abordados durante su reunión semestral, que se realizará del 25 al 27 de abril próximos.

Todas las presentaciones estarán abiertas al público en forma gratuita y ya pueden realizarse las inscripciones, señaló.

La asamblea de Medio Año será inaugurada por el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, y por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina.

Asimismo, los 24 vicepresidentes regionales de la SIP presentarán los informes del estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países.

De acuerdo con la SIP, su asamblea intermedia se realizará "en medio de un período crítico para la libertad de prensa por los ataques en contra de los periodistas, así como por la urgencia de identificar iniciativas a favor de la sustentabilidad de los medios de comunicación".

La jornada del 25 de abril se dedicará al análisis de la libertad de prensa y en ella habrá dos "presentaciones especiales", en una de las cuales varios periodistas nicaragüenses "desterrados por la dictadura de Daniel Ortega" ofrecerán su testimonio y expondrán sus "desafíos a futuro".

Luego, avanza la SIP, el jurista argentino Eduardo Bertoni, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), presentará el nuevo Modelo de Protocolo de Intervención e Interacción de las Fuerzas de Seguridad con los Periodistas, elaborado por la Unesco.

La Inteligencia Artificial en el periodismo y nuevas iniciativas por la sostenibilidad de los medios también serán temas a tratar "a fondo" en el programa de la reunión, indica el comunicado.

De acuerdo con el programa, el analista y editor estadounidense Ken Doctor disertará sobre "La reconstrucción de las noticias locales".

Ken Doctor es un destacado analista de la industria de las noticias y autor de "Newsonomics: Twelve New Trends That Will Shape the News You Get" (St. Martin's Press), un "manual para la próxima década de noticias digitales", como fue promocionada al publicarse en 2010.

También, un grupo de editoras de medios de la región integrarán una mesa de discusión sobre los avances de la inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo en los medios.

Los informes de libertad de prensa serán aprobados en la última sesión, el 27 de abril, precisa la SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas.

La 79 Asamblea General de la SIP tendrá lugar en Ciudad de México en noviembre próximo y será la séptima vez que se celebre en el país norteamericano, anunció en marzo pasado la entidad.