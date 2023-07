Fotografía de archivo fechada el 5 de noviembre de 2021 de integrantes del grupo armado de autodefensa ‘El Machete’ durante recorridos de vigilancia en el municipio de Pantelho, Chiapas. EFE

El creciente conflicto armado, con homicidios y desapariciones en el sureste de México, en Chiapas, enfrenta a ONG y activistas que denuncian un "clima de guerra" con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que la región está en paz.

"Chiapas vive un escenario de guerra y el Gobierno mexicano es muy irresponsable al minimizar toda esta violencia aguda que se está viviendo, paralizando la paz en la población", expresó en entrevista con EFE Carlos Ogaz, responsable del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Agregó que el estado, ubicado en el sureste de México, "vive una guerra posibilitada por la impunidad, por la inacción, la omisión del Gobierno mexicano ante esta problemática, y eso hace que vaya en aumento y no se vean acciones estratégicas para garantizar la vida y la seguridad de la población", agregó el investigador.

Por su parte, la organización Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq señaló que les asombra la negación del Gobierno mexicano ante esta guerra donde grupos paramilitares y del crimen organizado están atacando a la población civil de la zona fronteriza México- Guatemala; selva, pueblos indígenas mayas.

"Todos esos crímenes los vemos en comunidades zapatistas y no zapatistas, existen constantes ataques armados, la población no puede vivir una vida normal, todos saben que existe el tráfico de drogas, de personas, de armas y por eso resulta increíble que exista una negación y que digan que aquí no pasa nada", expuso Mariela Vázquez, integrante de Ajmaq.

"Es una guerra civil, ni siquiera mal gobierno o gobierno incompetente, sino que es algo que ya no está, no escuchan, no ven y no dicen nada; hay un desgobierno, entonces el Estado y el crimen organizado están entretejidos y está afectando a la dinámica local", dijo a EFE Diana Itzu, también miembro de Ajmaq.