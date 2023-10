Disidencia de las FARC advierte que diálogos de paz con el Gobierno están en entredicho

El Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, advirtió este viernes que los diálogos de paz con el Gobierno colombiano están en entredicho por los señalamientos que les ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y las acciones militares contra ese grupo.

Así lo manifestó el grupo en un comunicado fechado en las "Montañas de Colombia" en el que se preguntó "¿Cómo se puede abrir una mesa de diálogo cuando el gobierno nos sigue calificando de narcotraficantes?".

El Gobierno colombiano y el EMC, que agrupa a frentes y grupos que no firmaron el acuerdo de paz de 2016 y que son liderado por alias "Iván Mordisco", tienen acordado el próximo domingo en Tibú, ciudad de la región del Catatumbo, instalar los diálogos de paz.

Las disidencias agregaron en el comunicado que el jefe de Estado y la vicepresidenta, Francia Márquez, al igual que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tienen un discurso en el que están "azuzando la guerra".

"Su discurso de miedo señor Petro, es el mismo que antes manejara (el expresidente Álvaro) Uribe: que debemos entregarnos para no terminar muertos o en la cárcel, eso nunca nos ha amilanado, ahora lo que hay es una suerte de extorsión al pueblo colombiano, vendiendo este gobierno reformista como mejor que el regreso del uribismo al poder", aseguraron.

A renglón seguido cargan contra el presidente Petro, al que invitan a que "sea coherente en el discurso, cambiar la coca por otro producto no es un cambio real, sabemos que usted no es un revolucionario sino un liberal con discurso desarrollista, pero para nosotros no hay revolución sin cambios estructurales".

"Usted decide"

Las disidencias afirmaron que ellos han hecho "gestos de paz en función de la instalación de la mesa de diálogo y solo hemos respondido a los ataques contra nuestras unidades que ustedes han ordenado".

Según lo acordado por el Gobierno y el EMC la mesa de diálogo será instalada el próximo domingo en la localidad de Tibú, en la región del Catatumbo, fecha en la que también comenzarán un cese el fuego bilateral que se extenderá por 10 meses.

"En manos suyas y del ministro de la defensa está el seguir con los discursos guerreristas o dar una posibilidad de acercamiento en que se cumplan los mínimos acordados previamente entre las partes, acuerdos que han sido modificados de forma unilateral por ustedes", asegura el EMC.

Y agregan en el documento: "estamos preparados para abordar con altura diálogos profundos con usted y sus delegados o enfrentarnos en los campos de batalla hasta que sea la presión de la guerra y los muertos los que nos vuelvan a acercar, 'usted decide'".

Abatido alias "Gato"

La instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y el EMC ocurre en medio de los ataques de esa disidencia de las FARC, especialmente en el suroeste del país, y de las acciones militares para contrarrestar el accionar de ese grupo.

Justamente este viernes el Ejército informó en un comunicado que en una operación militar realizada en la localidad de Solano, en el departamento de Caquetá (sur), fue abatido alias "Gato", del frente "Carolina" Ramírez, señalado de asesinar a cuatro menores indígenas.

En mayo, el asesinato de cuatro menores indígenas a manos del frente Carolina Ramírez en el Putumayo supuso la suspensión del cese por parte del Gobierno en cuatro departamentos.