Beijing reporta un nuevo caso confirmado de COVID-19

Un nuevo caso de la COVID-19 ha sido confirmado en Beijing, anunció hoy jueves el gobierno local.

El paciente, de 52 años de edad, acudió al hospital la tarde del miércoles en el distrito Xicheng debido a una fiebre intermitente y más tarde dio positivo de la COVID-19.

De acuerdo con palabras del propio paciente, presentó síntomas de fiebre y fatiga, pero no tos, irritación de garganta ni problemas respiratorios. El paciente también dijo que no había salido de la ciudad en las dos últimas semanas y que no tuvo contacto con personas fuera de Beijing.

El paciente ha sido hospitalizado, y dos contactos cercanos en su familia han sido puestos bajo observación médica. Se está llevando a cabo una investigación epidemiológica.

La gestión de confinamiento y las revisiones de temperatura se han reanudado en la comunidad del paciente.

Se realizará una monitorización más estricta en las comunidades, clínicas de fiebre y lugares públicos en las áreas circundantes, señaló el gobierno local.