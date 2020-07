China suaviza su mensaje hacia EEUU y pide reconciliación

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, hizo hoy un llamamiento a la 'reconciliación' entre China y Estados Unidos y propuso la elaboración de listas para identificar y resolver las disputas que mantienen ambos países.

En un inusual discurso publicado en la página web de la cancillería, Wang reconoció que ambos países se enfrentan a 'los más graves desafíos' desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1979, y expresó que desea que los lazos se desarrollen de 'una manera sincera'.

"China está dispuesta a hablar si EEUU quiere. Sólo el diálogo puede evitar los malentendidos", afirmó, y agregó que ambas potencias han de "coexistir pacíficamente y enviar energías positivas".

El jefe de la diplomacia china se mostró partidario de limar asperezas, y a tal efecto sugirió elaborar varias listas para que ambos países las estudien.

La primera concerniría a temas "bilaterales y globales", mientras que la segunda trataría de "asuntos problemáticos" que, en teoría, aún pueden resolverse mediante la negociación.

La tercera lista enumeraría problemas sin solución.

Según Wang, la política estadounidense respecto a China se centra en 'juicios erróneos que no se basan en hechos', y la clave estaría en que no pueden pretender cambiar al otro: "China no puede ser otro Estados Unidos. Tenemos nuestro propio camino acorde a nuestras características", dijo.

"Hay que manejar las disputas, minimizar el daño que puedan hacer a las relaciones. Debemos buscar un terreno común" Wang Yi

​Ministro de Asuntos Exteriores de China

El trasfondo de las diferencias entre las dos potencias es la subyacente pugna por la hegemonía, la guerra tecnológica y comercial y, más recientemente, el intercambio de acusaciones sobre el origen de la actual pandemia de coronavirus, a cuenta de la nueva ley de seguridad para Hong Kong o por la situación de los derechos humanos de las minorías musulmanas en la región noroccidental china de Xinjiang.