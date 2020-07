Salida de EEUU de la OMS pondrá en peligro salud en el país, dice 'The Lancet'

La decisión de Estados Unidos de salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viola la legislación estadounidense y pone en riesgo la salud y la seguridad en el país, según un artículo de opinión publicado este miércoles en la web de "The Lancet".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en mayo que su país cortaría relaciones con la OMS y dejaría de financiarla.

El lunes, EE. UU. notificó al secretario general de las Naciones Unidas su retirada de la organización.

La salida de EE. UU. es ilegal "porque no tiene la aprobación expresa del Congreso", detalló el artículo, que citó un precedente del Tribunal Supremo que dice que "cuando el presidente toma medias incompatibles con la voluntad expresa o implícita del Congreso, su poder está en su punto más bajo".

La salida de la OMS "tendrá consecuencias terribles para la seguridad, diplomacia e influencia de EE. UU.", añadió el artículo.

Tras anotar que agencias, corporaciones farmacéuticas y laboratorios del país dependen del Marco de Preparación de una Gripe Pandémica de la OMS para obtener muestras de virus de la gripe para investigación y desarrollo, apuntó que la salida dificultará que el país, el más afectado por la covid-19, desarrolle contramedidas biológicas, pues el nuevo coronavirus, además de la gripe estacional, planteará un desafío grave para el sistema de salud en todo el mundo esta otoño.

Más de 100 países se han unido al ensayo Solidaridad para buscar tratamientos para la covid-19 lanzado por la OMS, que encabeza también la iniciativa Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la covid-19. "Los estadounidenses podrían tener limitado el acceso a los escasos suministros de vacunas y probablemente se les prohibirá viajar a otros países" como resultado de la salida, precisó el artículo. Después de salir de la OMS, "ausentes sus obligaciones bajo el tratado" no habrá garantías, en este mundo multipolar, "de que los países cooperen con EE. UU.", subrayó. "Estados Unidos no puede cortar lazos con la OMS sin incurrir en graves disrupciones y daños que harán que los estadounidenses estén mucho menos seguros", dijo.

Sobre las críticas de políticos estadounidenses a la OMS por no investigar el brote de covid-19 en China y por los supuestos fallos del país asiático al principio del brote, Richard Horton, editor jefe del "The Lancet", tuiteó el miércoles: "No se debe culpar a China. En mi opinión, debemos agradecer a los científicos y trabajadores sanitarios chinos su increíble y generoso compromiso al atacar el brote. Merecen nuestra gratitud incondicional".