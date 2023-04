El príncipe Guillermo pactó con la prensa en el caso de las escuchas, según documentos

El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, pactó extrajudicialmente en 2020 con NGN, propietario de "The Sun", para zanjar su demanda por escuchas ilegales, según se recoge en unos documentos presentados este martes ante el Tribunal Superior de Londres.

El dato de que Guillermo presuntamente fue indemnizado por el grupo editorial News Group Newspapers (NGN), propiedad del estadounidense Rupert Murdoch, se cita en un texto tramitado ante la corte por el equipo legal de su hermano, Enrique, que mantiene su querella.

El palacio de Kensington no ha hecho comentarios sobre estas alegaciones, que formarán parte del proceso judicial de tres días que empieza este martes ante el Tribunal Superior para analizar los casos del príncipe Enrique y el actor Hugh Grant, dos de los numerosos famosos afectados por el escándalo de las escuchas de la prensa.

La estrategia legal de NGN ha sido pedir a la corte que desestime esta y otras demandas relativas al espionaje cometido durante años por sus cabeceras porque, según aduce, han prescrito.

Para justificar la presentación tardía de su querella, el abogado de Enrique, David Sherborne, explica en los documentos que no pudo hacerlo antes porque existía un pacto secreto aprobado por Isabel II entre la Casa Real y el grupo editor por el que la realeza no tomaría medidas hasta que concluyeran otros pleitos por el mismo asunto.

"Se acordó directamente entre estas partes, no a través de sus abogados, que al concluir el litigio de 'interceptación de los buzones de voz de teléfonos móviles', News admitiría (su culpabilidad) o resolvería la demanda (de la realeza) y se disculparía", afirma el letrado.

Enrique, que se enteró del acuerdo secreto en 2012, y el resto de la monarquía empezaron a presionar en 2017 para que NGN cumpliera su parte del trato. Ante la falta de progresos, en 2019 el hijo menor de rey Carlos III y su primera esposa, Diana, decidió elevar su demanda particular.

Sherborne asegura en el documento que Guillermo "recientemente resolvió su demanda contra NGN entre bambalinas", supuestamente a cambio de una cuantiosa suma.

Tras estos tres días de audiencias preliminares, el Tribunal Superior determinará si los casos de Enrique y Hugh Grant cumplen los requisitos para ir a juicio, el cual empezaría en enero de 2024.

Enrique alega, entre otras cosas, que "The Sun" y el ya desaparecido "News of the World" se inmiscuyeron ilegalmente en la vida de su madre, la fallecida princesa Diana, y de la suya desde que él tenía diez años hasta al menos 2016, cuando estaba con Meghan Markle.

El dominical "News of the world", fundado en 1843, fue cerrado por Murdoch en 2011 tras salir a la luz decenas de acusaciones de escuchas ilegales a famosos.

Enrique acusa a "The Sun" de interceptar buzones de voz y de obtener información privada, como su recibo de teléfono o registros médicos, a través de engaños y mediante detectives privados.

También de contratar a un investigador en Estados Unidos, llamado Danno Hanks, para obtener información confidencial sobre Markle y la familia de ésta.

Grant lo acusa de haber intervenido el teléfono de su casa, robado en su propiedad y haber implantado escuchas en su vivienda y el coche.

El príncipe, que vive en Estados Unidos tras dejar en 2020 sus compromisos con la monarquía, tiene actualmente varios litigios en marcha contra la prensa, entre ellos contra Associated Newspapers Limited (ANL), propietario de "The Mail" y "The Mail On Sunday", y Mirror Group Newspaper (MGN).