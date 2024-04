Anamae Boyd de Arrocha se considera una mujer feliz al ingresar a su lugar de trabajo, en el que se dedica a transformar hogares. Anteriormente trabajó en el sector de belleza, publicidad, mercadeo y finanzas. Aún así, su mayor felicidad la obtiene rodeada de sus seres queridos y uno en especial que pronto llegará a su vida. “Seré abuela”, dijo sonriente mientras platicaba en su jardín con revista MÍA. Con 31 años desde su casamiento, la esposa del candidato presidencial por la libre postulación explicó al medio cómo conoció a Melitón Arrocha. “A pesar de Panamá ser un país pequeño y todos conocerse, nunca nos vimos hasta que un amigo en común nos presentó”, recordó. “Me vio un día y me dijo: ‘Te voy a presentar al hombre de tu vida’ y ahí conocí a Melitón que llegaba de hacer ‘surf’. Al día siguiente nos vimos y empezamos a salir. No nos hemos separado desde entonces, salvo dos meses que se fue a estudiar inglés”. Sonriente y con un rostro fresco con poco maquillaje, Anamae Boyd de Arrocha compartió con revista MÍA sobre su matrimonio, el rol de la primera dama en Panamá y los sueños que tiene para el país.

¿Qué consejos le han ayudado en su matrimonio y que ha aprendido en esta etapa de su vida?

Lo más importante es la comprensión y el respeto. Entender que ambas partes deben dar y recibir del otro, y reconocer que habrá altas y bajas. Una pareja sin confianza no durará y es importante también saber que se tienen para apoyarse y complementarse el uno al otro.

¿Y si pudiese mencionar alguna manía de su esposo que le moleste, ¿cuál sería?

Deja los cajones abiertos. Y además es hereditario, mis hijos también dejan los cajones abiertos (risas).

¿Cuál es la parte más grata de ser la esposa de un candidato a la Presidencia?

Acompañarlo siempre es grato. Me gusta que él sepa que no está solo y que siempre me tendrá a su lado. También me fascina le preparación de las caravanas, artes, camisetas y demás. Me gusta tener ese espacio de organizar todo dentro de la campaña.

¿Y cuál es la parte más difícil?

Asumir todo el estrés que llega a la casa con él, quieras o no. Y realmente tienes que ceder mucho de tu tiempo.

¿Qué tanto se habla de política en el hogar?

Todos los días llega con una anécdota, algo que le pasó. Es inevitable también encender el televisor y que todo sea político. Pero en temporada regular no se habla del tema.

¿Cómo maneja el bombardeo de comentarios y ‘fake news’ de las redes sociales en su hogar?

Al final, todos somos humanos y nos duelen algunos comentarios, pero creo que lo manejamos bastante bien. Las redes sociales, sobre todo X, son agresivas, y no solo con los candidatos, sino con todo el mundo. Pienso que la gente está un poco deshumanizada por las redes sociales, y que eso tampoco es bueno, pero nos pasa a todos, ¿no?

De llegar a ser primera dama, ¿qué planes tiene para Panamá?

Realmente, planes, yo no tengo. Pienso que la primera dama no tiene unas funciones como tal dentro del gabinete. Mi rol sería acompañarlo a él, ayudarlo y hacerme cargo de aquellas tareas sociales que él no pueda completar. Los temas que son muy importantes para mí tienen que ver con la infancia y enfermedades como el cáncer, y siento que ahí podría aportar: ofrecer vínculos internacionales o profesionales que vengan al país y brindar apoyo en esas dos áreas. Me gustaría dejar algún legado, tomar una obra y que quede presente aun cuando acabe el periodo. Me gustaría que Panamá se presente al mundo de la mejor manera y lucir todos sus aspectos positivos.

¿Cuál considera Anamae que es su mayor defecto?

Soy muy perfeccionista.

¿Qué opina de la minería a cielo abierto?

La necesitamos, no solo en Panamá, sino en el mundo. Realmente necesitamos los recursos naturales que están debajo: el cobre, mercurio, hierro y creo que hay que aprender a hacerlo bien en el tema particular de Panamá. Entiendo que es un tema sensible, pero ya la mina existe, es algo que no puede cerrarse con tanta facilidad y pretender que nunca estuvo. Panamá es un país con muchas necesidades y requiere del dinero que la mina puede aportar. Cerrar nuestra mina también abre la posibilidad de que vengan un montón de productos piratas, que a lo mejor no van a estar aquí, pero los vamos a respirar igual, porque el ambiente no tiene límites, barreras ni fronteras. Lo que tenemos que hacer es que sea beneficioso para Panamá y que sea responsable.

¿Se considera Anamae una feminista?

Depende de cómo defina feminista. Me gusta y me considero muy femenina, pero sí me parece que hay una diferencia: los hombres y las mujeres no somos iguales. A igual trabajo debe haber igual salario e igualdad de oportunidades si tenemos las mismas capacidades y la misma preparación. El feminismo permite que la mujer se sienta realizada con la vida que desea llevar, sin prejuicios, etiquetas u órdenes establecidas por el sexo opuesto.

¿Qué opinión le merece la propuesta de algunos candidatos en cerrar el Despacho de la Primera Dama?

No creo que haya diferencia en tener o no Despacho de la Primera Dama. La esposa del presidente debe cumplir su función sin importar si existe una oficina para ello. Acompañar al mandatario en su periodo es importante y esa es la función de cada esposa. Estar ahí para ellos va a significar estar ahí para el resto de los panameños, porque si él cumple su función, y lo está haciendo como debe ser, ella va a necesitar ser un apoyo para él.

¿Por qué cree que su esposo sería la mejor elección para tomar las riendas del país?

Se ha preparado. Tiene una experiencia de 30 años, en la que ha ocupado muchísimos cargos, en Panamá y en el exterior. Conoce al país y su gente y eso es importante porque al presidente tomar posesión, no tendrá tiempo de aprender. Debe conocer todo sobre su país y tener presente sus debilidades y fortalezas para acatar las necesidades de la población.

Si pudiese darle tres deseos a Panamá, ¿cuáles serían?

Brindarle una mejor educación a toda la población, un buen sistema de salud sin importar el nivel económico del individuo y más ofertas de trabajo.