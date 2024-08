¡Que no! Estos no son ejercicios para ponerse voluminosa. Ese es el mito más común sobre el entrenamiento de fuerza. Debido a las diferencias hormonales, especialmente en la testosterona, las mujeres no desarrollamos grandes cantidades de masa muscular.

Lo que sí desarrolla una mujer que entrena fuerza es mejor postura, aumento en el metabolismo, mejor control del peso y más confianza, entre otros beneficios.