Conozca la agenda del Teatro Nacional

El Teatro Nacional anunció su agenda para el mes de octubre.

Durante este mes el público podrá disfrutar de una oferta cultural que incluye obras de teatro y espectáculos de danza.

Del 1 al 6 de octubre se presentará la obra de teatro Come From Away Un mundo sin fronteras un musical inspirador que captura la esencia de la humanidad en los momentos más oscuros. Ambientado en los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001.

Un mes cargado de danza

La Fundación Prisma Danza realizará la 13a edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá (Prisma) entre el 11 y 19 de octubre. El Teatro Nacional será uno de los sitios que expondrá las piezas.

El 15 de octubre estará Miller de Nobili (Alemania) con There was still time, una colaboración artística creada entre Maria Chiara de Nobili y Alexander Miller, quienes integrará sus pasiones conjuntas por el breaking, la danza contemporánea y el teatro urbano, junto con técnicas de interpretación.

El 17 de octubre se presentará la cita Body #1 de la coreógrafa, bailarina y profesora de danza contemporánea Roni Chadash (Israel), una obra inspirada en la Metamorfosis de Ovidio. También, podrán presenciar la pieza Boca tuya (USA) “Caress them in a way that hurts a little” esta obra que explora la complejidad de la conexión humana, mezclando vulnerabilidad y pasión.

Mientras que el 19 de octubre el escenario será para Infinito de Mi Compañía (Cuba) la cual está inspirada en un viaje de búsqueda para saber más de uno mismo. Susana Pous es la directora y coreógrafa de la Habana, Cuba.

Por último, del 23 al 27 de octubre el Ballet Nacional de Panamá presenta Giselle obra maestra absoluta del ballet romántico.

Esa obra se centra en una historia llena de emociones, donde predomina un amor trágico, así como personajes y mundos reales, que se confunden con otros fantásticos.