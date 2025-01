Deseo de nuevo año

Comienza el año y las expectativas aumentan, construimos un castillo gigante de metas por cumplir y sueños frustrados que queremos materializar a como dé lugar, aunque eso nos genere ansiedades y pesadillas innecesarias. Y como todo en la vida tiene que ver con sexo, menos el sexo en sí mismo, me pregunto si trasladamos algo de esas angustias al plano sexual.

En lo personal, siento que las mujeres tendemos a generar sueños y expectativas novelescas respecto a un nuevo amor a un nuevo encuentro erótico. Imaginamos que ese ser que deseamos nos toma de la forma más inesperada y lee nuestra mente, conoce por telepatía todas nuestras preferencias y tenemos el sexo más salvaje y desenfrenado que hemos tenido en nuestra vida. Supongo que ese tipo de “diocidencias” pueden ocurrir. Pero, te invito a cerrar los ojos y pensar en tres encuentros sexuales memorables. ¿Lista? ¿Fueron con personas recurrentes o un encuentro sexual esporádico?

Hay encuentros sexuales que lejos de ser solo fuego, son como un golpe de brisa fresca que recorre todo tu cuerpo hasta erizarlo en medio del verano. Particularmente siento que mis mejores encuentros sexuales se han propiciado con parejas relativamente estables donde la confianza, la recurrencia y la comunicación hacen que la relación sexual sea altamente placentera y, por supuesto, bajo escenarios donde no hay cabida a la monotonía. Bajo una noche estrellada, un auto sumergido en el medio del tráfico, o un hotel cuyo nombre no recordamos. Así es la memoria, terca y selectiva; posiblemente no tengamos detalles de ese encuentro, pero sí de las sensaciones placenteras que nos dejó, incluso más allá del orgasmo.

Deseo que así sea este año 2025; lejos de tener muchas expectativas, que vivas momentos felices y memorables, donde los kilos de más producto de los excesos de fin de año no pesen, o donde ser más productivo u organizado no es lo más importante. Que al menos sumes un recuerdo más a la lista de “sexo memorable” de esos encuentros sexuales que todos debemos experimentar al menos una vez en la vida, sin tantas expectativas, pétalos de rosas en el suelo, luz de velas, jacuzzi caliente o aceites esenciales perfumados... que eso que haya que percibir, probar, oler, seas tú y el otro.