Mi primera vez en Lima

Lima era tal como la imaginaba. Una ciudad que gira en torno a la comida las veinticuatro horas del día. Soñé muchas veces con visitarla, pero una sola visita no fue suficiente, hay tanto por probar que el tiempo no alcanza: cevicherías, pollerías, sangucherías, restaurantes criollos y de alta cocina, también están los chifa, que ofrecen gastronomía china con influencia peruana, y los nikkei, otra fusión de la comida local pero con la japonesa.

Se trata de un repertorio culinario infinito alimentado de distintas culturas, migraciones, climas biodiversos e ingredientes que solo crecen en el Perú. En una semana probé un poquito de su inmensa oferta gastronómica, conocí el mercado de Surquillo, caminé por el Malecón cerca de Miraflores y Barranco y viajé al sur del país, al departamento de ICA donde se produce el Pisco, pero eso quedará para otra edición (Sí, hay parte dos).

Estos son los restaurantes que más disfruté y les recomiendo incluir la próxima vez que viajen a Lima.

Mayta: Hace dieciséis años el chef Jaime Pesaque abrió Mayta, su proyecto más aplaudido. En la carta ofrece un viaje por los rincones del Perú, entre la costa, la selva y la sierra, sobre todo en su menú degustación, la opción más acertada si es primera vez que visitas el restaurante. El producto local se destaca por sí solo, hay pescado de la Amazonía, frutas del sur del país, tubérculos, choclo (maíz) y ají, hay más de 300 tipos. Un homenaje a la biodiversidad peruana. Actualmente ocupa el puesto número 41 de la lista de los Mejores Restaurantes del mundo. Dirección: Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores.

Taberna Queirolo: como buena fan del Pisco Sour, uno de los cócteles más representativos de la cultura peruana, no podía dejar de visitar una taberna donde no solo se bebe, también se come. Hay muchas tabernas en Lima pero la de Santiago Queirolo, un italiano que emigró en el siglo XIX, es quizás una de las más antiguas e icónicas. Además de cócteles, en la taberna hay comida criolla y platos típicos como el lomo saltado, el cau cau, el ceviche y la causa limeña por mencionar algunos. Un imperdible. Dirección: Av. San Martín 1090, Pueblo Libre.

La Mar: a la lista de imperdibles hay que sumar a La Mar, una cebichería con platos tradicionales pero con toque moderno, que se ha convertido en uno de los referentes de la escena gastronómica peruana. La marca fue fundada por el reconocido chef Gastón Acurio y tiene sucursales en varios países del mundo. En La Mar hay énfasis en pescados y mariscos, el cebiche es el protagonista, hay alrededor de diez opciones, pero también hay tiraditos, sashimis, nigiris, entradas frías y calientes. Mejor llegar antes del mediodía para conseguir una mesa, no aceptan reservas. Dirección: Av. Mariscal La Mar 770, Miraflores.

Mérito: después de pasar por la cocina del restaurante Central, el cocinero venezolano Juan Luis Martínez abrió su propio local llamado Mérito, en Lima. Allí supo conjugar los sabores, ingredientes y tradiciones de su país natal con los del Perú, dando origen a una propuesta única, que ha dado mucho de qué hablar. Mérito ha sido catalogado como uno de los mejores restaurantes de la ciudad no solo por listados internacionales, sino también por críticos y periodistas. Una visita necesaria. Dirección: 28 de julio 206, Barranco.

Rafael: No hubo limeño que no me recomendara ir a comer a Rafael, el restaurante de Rafael Osterling, fundado hace más de veinte años. Sorprende cómo ha logrado posicionarse, sin perder vigencia, en un mercado gastronómico tan vibrante y dinámico. No importa cuánto tiempo pase, sigue siendo uno de los favoritos. Los platos en Rafael combinan un poco de cocina italiana, peruana y japonesa, todos bien hechos y presentados, frescos y sabrosos. Dirección: San Martín 300, Miraflores.