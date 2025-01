Meghan Markle estrenará nueva serie en enero junto a Netflix

El jueves 2 de enero, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunció su nuevo programa de estilo de vida, With Love, Meghan, en su recién estrenada cuenta de Instagram. La serie de Netflix, cuyos capítulos están previstos para el 15 de enero, marca un esfuerzo nuevo y personal para Markle, de 43 años, como presentadora y productora ejecutiva.

En una publicación, Meghan compartió el tráiler de su próximo programa y escribió: “¡Me ha emocionado mucho compartir esto con ustedes! Espero que les guste el programa tanto como a mí me encantó hacerlo. ¡Les deseo a todos un fantástico año nuevo! Gracias a nuestro increíble equipo y al equipo de @netflix. Más que agradecida por el apoyo y la diversión. Como siempre, Meghan”.

Se ve a a la duqeusa, que filmó el programa en Montecito, California, cocinando, cuidando una colmena, arreglando flores en una tienda y recibiendo a una mezcla de amigos e invitados, incluido su esposo, el príncipe Harry. “Siempre me ha gustado tomar algo bastante común y elevarlo”, dice en el clip, que está ambientado en “Do You Believe in Magic” de The Lovin’ Spoonful. “Sorprender a las personas con momentos que les hagan saber que realmente estaba pensando en ellas”.

“No estamos en busca de la perfección, estamos en busca de la alegría”, dice en otra parte del tráiler. “El amor está en los detalles”.

En un comunicado compartido con PEOPLE, Netflix describe el programa como una “serie inspiradora, producida por Meghan, duquesa de Sussex, que reinventa el género de la programación de estilo de vida, combinando instrucciones prácticas y conversaciones sinceras con amigos, nuevos y viejos”.

La declaración continúa: “Meghan comparte consejos y trucos personales, abrazando la diversión por encima de la perfección y destaca lo fácil que puede ser crear belleza, incluso en lo inesperado. Ella y sus invitados se arremangan en la cocina, el jardín y más allá, y te invitan a hacer lo mismo”.

La serie de 8 episodios, con cada entrega de 33 minutos de duración, reúne a un grupo de los amigos más cercanos de Meghan. Entre ellos se encuentran su maquillador de toda la vida Daniel Martin y la fotógrafa Delfina Blaquier, esposa de la estrella del polo Nacho Figueras, un amigo cercano del Príncipe Harry. La serie también cuenta con la actriz y productora Mindy Kaling, Tracy Robbins (esposa del director ejecutivo de Paramount Brian Robbins), la veterana agente literaria y cofundadora de Godmothers Bookstore, Jennifer Rudolph Walsh, la fundadora de Tatcha Vicky Tsai, la ex estrella de Suits Abigail Spencer y Kelly McKee Zajfen, cofundadora de Alliance of Moms.

Añadiendo un toque culinario a la serie están los reconocidos chefs y restauradores Roy Choi y Ramon Velázquez, junto con la pionera de la granja a la mesa Alice Waters, que comparten su experiencia y pasión por la comida.

Dirigida por Michael Steed (Anthony Bourdain: Parts Unknown) y la showrunner Leah Hariton (Selena + Chef), la serie es una colaboración entre Archewell Productions de Meghan y el príncipe Harry y The Intellectual Property Corporation, una división de Sony Pictures Television.

With Love, Meghan es el primer proyecto de la duquesa de Sussex como presentadora en solitario para Netflix, que ofrece una mirada íntima y personal a su mundo. Esto sigue a la docuserie de cinco partes de Meghan y Harry, Polo, que se estrenó en diciembre, pero tuvo dificultades para encontrar tracción en las listas de los 10 mejores de Netflix. En contraste, su documental de 2022 Harry & Meghan debutó con 81,55 millones de horas de visualización, convirtiéndose en el estreno documental más visto de la plataforma.

Desde que se alejaron de sus roles reales en 2020 y se establecieron en California, la pareja se ha ganado un espacio en la producción de medios a través de su acuerdo de varios años con Netflix, que se informa por un valor de $ 100 millones.

La duquesa de Sussex tiene una conocida pasión por la cocina, que muestra a través de su blog de estilo de vida, The Tig, que ya no existe, y de su asociación con Hubb Community Kitchen para un libro de cocina para recaudar fondos, una de sus primeras iniciativas como miembro de la familia real.

La primavera pasada, Meghan dio un adelanto de su próxima marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, que aún no se ha lanzado oficialmente. El 15 de abril, comenzaron a aparecer en las redes sociales frascos de mermelada de fresa con el logotipo de la marca, lo que ofrece un primer adelanto de la nueva empresa de la duquesa de Sussex.

El anuncio de la serie se produce solo un día después de que Meghan lanzara su nueva cuenta de Instagram, @meghan, con la que da inicio al año 2025 con un nuevo comienzo en las redes sociales. Su primera publicación presentaba un video filmado por el príncipe Harry en una playa pública cerca de su casa en Montecito, que mostraba a Meghan con un atuendo completamente blanco escribiendo “2025” en la arena antes de salir corriendo de la cámara.