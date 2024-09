Melissa McCarthy y Clive Owen se unen para la miniserie de JonBenét Ramsey de Paramount+

El trágico misterio de JonBenét Ramsey llega a la pantalla chica.

El jueves 5 de septiembre, Paramount+ anunció que una miniserie explorará el “caso sin resolver que cautivó a la nación” y que estará protagonizada por Melissa McCarthy y Clive Owen como Patsy y John Bennett Ramsey, respectivamente.

La serie, que tiene un título provisional de JonBenét Ramsey, llega en sintonía con la proximidad del 30 aniversario del asesinato aún sin resolver de la niña de seis años, y seguirá a la familia “antes y después de la tragedia mientras atraviesan la dolorosa pérdida de un niño mientras enfrentan un intenso escrutinio público causado por un frenesí mediático que hizo que este caso cautivara a toda una nación”.

Patsy y John Ramsey están en “el corazón de la serie”, ya que explora su “asociación inquebrantable” como pareja y como padres, quienes “se habían comprometido ellos mismos y sus hijos a construir la narrativa de una vida perfecta y privilegiada solo para verla destruida una noche de Navidad en 1996”.

En un comunicado, Chris McCarthy, codirector ejecutivo global de Paramount y presidente y director ejecutivo de Showtime y MTV Entertainment Studios, afirmó que Owen, de 59 años, y McCarthy, de 54, “forman un dúo extraordinario para ahondar en esta trágica historia que ha proyectado una sombra larga y perturbadora sobre la cultura estadounidense durante casi tres décadas”.

“Hemos estado trabajando para llevar este proyecto audaz y que invita a la reflexión al público desde hace algún tiempo y no podríamos estar más contentos con el equipo de primera que trabaja delante y detrás de la cámara”, afirmó David Glasser, director ejecutivo de 101 Studios.

El vicepresidente ejecutivo de programación de Paramount+, Jeff Grossman, afirmó que la serie iluminará la historia de Ramsey “con la agudeza y los matices que se merece”.

JonBenét era una concursante de belleza de seis años que fue encontrada golpeada y estrangulada en el sótano de la casa de su familia en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. La investigación sobre su muerte ha estado en curso desde entonces y se ha explorado en pantalla varias veces, principalmente en estilo documental.

Sus padres, Patsy y John, fueron absueltos de toda sospecha en el caso, pero el fiscal de distrito de Boulder, Stan Garnett, le dijo a PEOPLE en 2016 que la decisión de “exoneración” era “engañosa”.

Basándose en un análisis de ADN en 2008, la entonces fiscal del distrito Mary Lacy envió una carta a John Ramsey en la que decía: “No consideramos que su familia inmediata, incluidos usted, su esposa, Patsy y su hijo Burke, estén bajo ninguna sospecha en la comisión de este crimen”.

Garnett dijo que no creía que “la exoneración estuviera justificada en función del estado de la evidencia y la complejidad del caso”.

The part marks McCarthy’s first TV role since 2022, when she starred in Netflix’s God’s Favorite Idiot and Nine Perfect Strangers.

Owen, meanwhile, led AMC’s Monsieur Spade this year and last year’s A Murder at the End of the World on Disney+.