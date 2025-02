Premios Oscar: las nueve ocasiones en que la Academia anuló una nominación por violar las reglas

Los Premios Oscar 2025 prometen dar muchos temas de discusión, especialmente debido a las numerosas críticas y opiniones que han surgido desde que se anunciaron los nominados. Un ejemplo claro es Emilia Pérez, que, con 13 nominaciones, se ha convertido en la obra con más polémica y foco dentro de la contienda.La película dirigida por el francés Jacques Audiard ha recibido muchas críticas negativas, sobre todo entre el público latinoamericano. Cabe recordar que se trata de un musical de suspenso criminal que cuenta la historia de un narcotraficante que busca la ayuda de una abogada reconocida para someterse a un cambio de sexo.

La historia ha logrado polarizar a la audiencia ya que mientras algunos opinan que se trata de una obra maestra y una idea original, otros piensan que se basa en un retrato irreal y totalmente equivocado de la cultura mexicana los cuales empeoran los estereotipos que se tiene de la misma.

Esta semana, la película volvió a generar controversia. Por un lado, se revelaron comentarios de Jacques Audiard, quien afirmó que el español es un “idioma de inmigrantes y pobres”, lo que no fue bien recibido en los países de habla hispana. Por otro lado, Karla Sofía Gascón, protagonista del filme y nominada a Mejor actriz, ofreció una entrevista en la que expresó su descontento con su compañera de categoría, Fernanda Torres, protagonista de Aún estoy aquí, el drama brasileño sobre la dictadura en Brasil.

En la entrevista, Gascón afirmó que el equipo de Fernanda Torres estaba llevando a cabo una campaña de odio en su contra, aunque esto ha sido desmentido, ya que la propia Torres había utilizado sus redes sociales días antes para pedir a sus seguidores que apoyaran a Gascón y su película, Emilia Pérez.

Las declaraciones de Karla Sofía Gascón han causado gran controversia, principalmente porque muchos señalan que estaría violando una regla establecida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que prohíbe a los nominados llevar a cabo campañas en contra de otros candidatos o intentar influir en la opinión de otros votantes. Esto ha generado dudas sobre si la nominación de la actriz española podría ser anulada, algo que ha sucedido en nueve ocasiones anteriormente.

A continuación, te mostramos otras producciones que tuvieron que decirles adiós a sus nominaciones a los Premios Oscar.

El Circo (Charlie Chaplin, 1928)

En un caso en el que alguien era tan destacado en su labor que se consideró injusto para los demás nominados, a Charlie Chaplin se le impidió ganar hasta cuatro galardones en la primera edición de los Premios de la Academia, luego de que surgieran preocupaciones sobre su posible dominio total.

El famoso actor y director de comedias románticas mudas había sido nominado por separado en las categorías de ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Director’, ‘Mejor Guion Original’ y ‘Mejor Película’. Sin embargo, estos cuatro premios fueron retirados de la votación oficial y fusionados en un solo galardón honorífico.

En lugar de hacer historia al ganar los “Cuatro Grandes” en los primeros Oscar, se creó un “Premio Especial” y se le otorgó a Chaplin “por actuar, escribir, dirigir y producir El Circo”.

Hondo (John Farrow, 1953)

Un western en 3D protagonizado por John Wayne en el papel principal siempre iba a despertar interés, especialmente cuando John Farrow se vio obligado a dejar la silla de director debido a obligaciones contractuales con su siguiente película, que vio a John Ford, su compañero habitual, sin aparecer en los créditos por haber dirigido la producción hasta la meta.

Además de la nominación de Geraldine Page a la “Mejor Actriz de Reparto”, James Edward Grant también fue nominado en la categoría de “Mejor Guión Original”, lo que solo sucedió porque nadie se había molestado en mencionar que Hondo era en realidad una adaptación.

En realidad, la película estaba basada en un cuento titulado El don de Cochise, que no se mencionaba en los créditos. Como resultado, Grant fue eliminado de la carrera después de que se le revocara la nominación, lo que dejó solo cuatro películas compitiendo por el codiciado Oscar ese año.

High Society (Charles Walters, 1956)

Un remake musical repleto de estrellas de The Philadelphia Story, protagonizado por Bing Crosby, Grace Kelly y Frank Sinatra en los papeles principales, reinó el caos cuando se anunciaron las nominaciones al Oscar, y nadie parecía estar seguro de qué era exactamente High Society.

Sus nominaciones a la “Mejor Banda Sonora Original” y a la “Mejor Canción” eran totalmente merecidas, pero los escritores Edward Bernds y Elwood Ullman se encontraron compitiendo por el trofeo al “Mejor Guion Original”, a pesar de que High Society no era elegible debido a su condición de remake.

Aún más extraño, ni siquiera escribieron la película, ya que en su lugar escribieron una película con un título idéntico protagonizada por la compañía de comedia The Bowery Boys que se había estrenado el año anterior. John Patrick fue el verdadero escritor, pero gracias a que High Society era una versión nueva de una historia existente, sus contribuciones fueron eliminadas de la votación.

Young Americans (Alexander Grasshoff, 1967)

Más que un error técnico, Young Americans hizo historia como la única película de los Oscar cuyo nombre fue leído en voz alta durante la ceremonia, pero que luego fue despojada de su mayor logro.

El documental de Alexander Grasshoff que sigue las experiencias del coro titular se proyectó en un cine solitario en octubre de 1967 antes de su estreno a gran escala, lo que lo hizo inelegible para ser considerado para los Oscar que determinaron los mejores títulos que se habían estrenado durante 1968.

Gracias a esa desafortunada proyección, Young Americans se vio obligada a devolver su premio a favor de Journey Into Self, que quedó en segundo lugar en términos de votos, aunque perdura como una porción de trivia completamente única que nunca se ha replicado antes ni después.

El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972)

El Padrino tuvo un buen desempeño esa noche, después de llevarse los premios a la “Mejor Película”, “Mejor Actor” y “Mejor Guión Adaptado” en los Oscar, incluso después de que su botín inicial de diez nominaciones se redujera a nueve.

La banda sonora de Nino Rota es uno de los muchos elementos icónicos del clásico de gánsteres, pero cuando se descubrió que había reutilizado parte de la música de su trabajo en la comedia Fortunella de 1958, su nominación por crear el paisaje sonoro del ascenso y la caída del clan Corleone fue eliminada de la competencia.

Rota no se dejó intimidar y ganó un Oscar a la “Mejor Banda Sonora Original” cuando sus composiciones completamente originales para El Padrino II fueron reconocidas dos años después.

A place in the World (Adolfo Aristarain, 1992)

Pedir favores geográficos es un asunto arriesgado incluso para los Oscar, lo que llevó a que Un lugar en el mundo quedara fuera de la conversación sobre “Mejor película internacional” cuando se descubrió el subterfugio de la película.

Presentada por Uruguay como su candidata, el aclamado drama de Adolfo Aristarain llegaría a las cinco finalistas antes de que se señalara que su obra cinematográfica había sido registrada en los Globos de Oro como una película argentina.

Aristarain le pidió al ministro de Educación y Cultura uruguayo que la presentara de todos modos a pesar de que ya había mostrado sus cartas en una ceremonia diferente, antes de que una investigación determinara que hubo contribuciones mínimas de artistas no argentinos, lo que violó las reglas de la Academia y provocó su expulsión.

Tuba Atlanric (Hallvar Witzø, 2010)

Hubo bastantes comentarios de “él dijo, ella dijo” en relación con Tuba Atlantic, pero el hecho es que el cortometraje noruego se disparó en el pie al desafiar las normas de la Academia y luego tratar de mentir al respecto.

Nominado a “Mejor Cortometraje de Acción Real”, los productores que lo presentaron para que se considerara para los Oscar respondieron negativamente cuando se les preguntó si Tuba Atlantic alguna vez se había exhibido en televisión. Por supuesto, se había exhibido, lo que llevó a los poderes fácticos a retirarse de la contienda.

Un corto de 25 minutos sobre un hombre moribundo no genera mucha controversia, pero el director Hallvar Witzø, no obstante, sostuvo que la Academia había estado completamente al tanto de su emisión en la pantalla chica, algo que la propia organización discutiría.

Alone Yet Not Alone (Ray Bengston and George D. Escobar, 2013)

Las campañas y la politiquería han sido parte de los Oscar durante mucho tiempo, pero ese tipo de coqueteos abiertos resultaron fatalmente perjudiciales para que la canción principal de Alone Yet Not Alone se convirtiera en una de las favoritas.

El co-compositor Bruce Broughton también fue miembro del comité ejecutivo de la rama musical de la Academia, además de ser ex gobernador tanto de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, lo que no es un escándalo en sí mismo.

Sin embargo, se supo que había estado usando su posición para tratar de ganarse el favor de los votantes en un conflicto de intereses directo en relación con su posición, y el drama histórico fue rápidamente descartado para competir por la estatuilla de “Mejor Canción Original”.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (Michael Bay, 2016)

Las películas de Michael Bay no suelen ser nominadas a los Oscar, pero en una de las pocas ocasiones en que lo fueron, un miembro del equipo de sonido fue descubierto haciendo lobby con sus colegas en un intento de obtener una ventaja.

Grep P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth fueron nombrados como posibles ganadores de 13 Hours para la categoría de “Mejor mezcla de sonido”, pero el primero fue eliminado por completo una vez que se descubrieron sus tratos clandestinos.

Según la Academia, “la decisión fue motivada por el descubrimiento de que Russell había llamado a sus compañeros de la Sección de sonido durante la fase de nominaciones para informarles de su trabajo en la película, en violación directa de una regulación de campaña que prohíbe el lobby telefónico”, lo que resultó ser en vano de todos modos cuando Hacksaw Ridge de Mel Gibson se llevó el oro.