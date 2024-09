’Who TF Did I Marry?’, la historia de Tiktok llega a la pantalla

Tareasa Johnson, mejor conocida por el nombre que acompaña su usuario de TikTok, Reesa Teesa, cautivó a millones de espectadores en la red social a principios de este año con su serie “¿Con quién TF me casé?”, o mejor conocida en inglés “Who TF Did I Marry?”.

La serie de videos fue contada en más de 50 partes que se extendieron a lo largo de ocho horas. En ella, Johnson alegó que su exmarido, a quien se refería como “Legion”, afirmó falsamente que era el vicepresidente de una empresa de condimentos, para la cual a menudo recibía llamadas que no eran reales.

También alegó que mintió sobre mudarse de California, se había divorciado al menos dos veces antes de conocerla y fingió tener dos hermanas y medio hermanos.

Johnson dijo que comenzó a ver señales de alerta una vez que fallaron varios intentos de comprar una casa con “Legion”, y finalmente descubrió su verdadera identidad a través de su número de seguro social, lo que los llevó a divorciarse. La serie impulsó a Johnson a la fama en las redes sociales: acumuló más de 3,6 millones de seguidores en TikTok y sus videos de “Who TF Did I Marry?” acumularon millones de vistas cada uno, incluidas 41,4 millones de vistas solo en la primera parte. Johnson firmó con la agencia de talentos Creative Arts Agency, con sede en Los Ángeles, para que la represente tras el éxito viral.

¿Qué otros fenómenos de las redes sociales llegaron a la pantalla?

Cuando la serie de TikTok de Johnson se volvió viral, algunos usuarios de las redes sociales compararon su historia con un hilo viral publicado en X (entonces conocido como Twitter) en 2015, que sirvió de inspiración para la película de 2020, “Zola”.

El hilo, que se extendió a lo largo de 148 tuits, fue escrito por A’Ziah “Zola” King y narraba su viaje salvaje a Florida con una compañera stripper que acababa de conocer. Killer Films se hizo con los derechos de la historia y la actriz Taylour Paige interpretó a King. Varios podcasts se han adaptado para la televisión, incluido “Homecoming”, un podcast de crímenes ficticios adaptado por Prime Video, y “Dirty John”, un podcast de crímenes reales llevado a la televisión por Netflix.

Según escribió Forbes en su sitio web, la serie de Johnson inspiró a otros creadores a subir sus propios cuentos extensos a las redes sociales, incluida Brooke Schofield, una personalidad de las redes sociales que presenta el podcast “Cancelled” con Tana Mongeau.

Schofield publicó una serie de videos de 14 partes en su cuenta de TikTok en la que narra su relación con el cantante Clinton Kane, en la que afirma que Kane le mintió sobre la muerte de su madre, su edad y su condición de australiano.

Kane respondió con su propia serie de videos titulada “Who Did I Date Not Marry” (Con quién salí y no me casé), una serie de 29 partes en la que negó haber mentido de manera patológica, pero admitió algunas de las acusaciones de Schofield, incluida la de mentir sobre su edad “por vergüenza”.