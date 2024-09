Hace diez años me mudé a esta ciudad que se ha convertido en mi segunda casa. No sabía qué iba a encontrar más allá de una urbe repleta de autos y edificios altísimos que se iluminan de noche. Cuando me dispuse a conocerla, lo hice de la manera que más me gusta: comiendo. Fue así como descubrí parte de su historia e idiosincrasia, y ese cruce de culturas que la hacen tan multicultural. En Panamá se come de todo.

En esta corta guía menciono algunos de los restaurantes que todo visitante debería conocer en su primer viaje a la ciudad.