Hablar de sexo está de moda

Hace unos días leí en la plataforma X “lo que tienen que hacer para llamar la atención (...) 90 % de los podcasts de mujeres son hablando de sexo”. Parece que hablar de sexo entre las mujeres está de moda, y es un alivio que haya un aumento de contenido de podcasts, series de televisión y hasta de stand up comedy que aborden abiertamente la sexualidad desde una mirada femenina. Si por décadas nos han bombardeado con contenido romántico y con la idea de que debemos encontrar nuestra media naranja para tener una vida plena, no me parece mala idea que nos digan con la misma insistencia que realmente no necesitamos una pareja para estar completas y que una sana sexualidad no depende de otra persona, sino de nosotras mismas, algo que incluso está al alcance de nuestros dedos.

La exploración y el autoconocimiento son algunas de las premisas y banderas de esta ola de mayor expresividad y conocimiento sexual; afortunadamente, es así porque la masturbación, algo tan natural como tocar nuestro cuerpo, puede presentarse como un tabú que tenemos que derribar. Así como hay numerosos artículos que hablan de las bondades de la masturbación masculina (por ej. es saludable para la prevención del cáncer de próstata), pues también deberían decirnos que la masturbación femenina es saludable para el fortalecimiento de nuestro piso pélvico, porque considero que no se nos invita lo suficiente a incorporar en nuestra rutina esta práctica.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga manifestó que, de las 1.039 mujeres encuestadas, 704 no se masturban, lo que representa un alto 67,8% (más de la mitad), y lo que es más alarmante: 1 de cada 3 mujeres que no se masturban reportó disfunción orgásmica, lo que nos indica que, para derrumbar esa disfunción, es necesaria una educación sexual que invite a la autoexploración, por ello, es menester derribar mitos y creencias en torno a la masturbación femenina. Mientras algunas mujeres aún sienten resistencia a tocar su cuerpo, un estudio liderado por la empresa alemana Womanizer arrojó que los hombres se masturban una media de 4,47 veces a la semana. Es cierto, hablamos más de sexo, pero es que de nada sirve que nos bombardeen con fast fashion y con las sandalias que están de moda, cuando no nos educan ni nos hablan lo suficiente sobre nuestros cuerpos. Desde una crianza profundamente conservadora y religiosa, me habría gustado que alguien me hubiese explicado mi cuerpo, las zonas erógenas, y sobre todo, que la penetración no es una vía exclusiva ni suficiente de placer sexual. Tócate.