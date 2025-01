La cocina como refugio y camino hacia el éxito

Oportunidades

“A los 16 me regresé de Colombia a Venezuela y comencé a trabajar con unas personas. Les mentí y les dije que tenía 18”, confesó. “La señora de la casa era muy exigente con la comida y me enseñó sobre la buena presentación en los platillos y el sabor”.

En 2019, Bello viajó a Cartagena y debido a la pandemia de Covid-19 es obligada a quedarse ahí, pero no desaprovechó el momento. “Una señora me comentó que en España se contrataba a mujeres que cocinaban en diferentes casas y se me ocurrió replicar esa forma de trabajo. Mis clientas fueron regando la voz y me hicieron conocer en varios hogares donde ofrecía mis servicios”, explicó.

Entre los diferentes platillos que cocina, la amante de la gastronomía mencionó que uno de los favoritos entre sus clientes es el pabellón criollo. “Quizás porque lo hago con el corazón, acordándome de mi tierrita”, expresó. “Trato de dejar algo de Venezuela en él siempre”.

El pescado es otra de sus delicias. “Mi abuela era excelente cocinándolo y heredé su sazón”, dijo El platillo que más recuerda de ella es “viuda de pescado”, una comida colombiana que consiste en cortar el pez a la mitad, colocarle sal y ponerlo al sol para secar. En una olla con agua se coloca el pescado acompañado de yuca, plátano, cebolla en rodajas, pimentón y ajo.