La historia detrás de la salida de Italy Mora del Miss Universo 2024

Desde aquel entonces, han surgido rumores y diferentes versiones que intentan explicar lo ocurrido. En los últimos cinco días, los testimonios, las pruebas y los comunicados han parecido no cesar, así que revista MÍA recopiló toda la información necesaria para explicar todo lo que rodea a este escándalo.

Retiro de Miss Universo

Palabras del presidente de Señorita Panamá

“¿Cuál fue ese error? No voy a compartirlo. Primero porque es un acuerdo que tengo de protección con la candidata, quien, a pesar de todo, merece todo el respeto de la organización, el aprecio de mi parte y seguirá siendo la Miss Universe Panamá 2024”, dijo.

“Lamentablemente, como joven que es, cometió un error que no está dentro de lo que la organización del Miss Universo puede permitir y ellos tomaron la decisión hoy en la mañana de retirarse del concurso”, reveló Rodríguez.

Rodríguez continuó el 'live' compartiendo sobre la candidata panameña: “Italy para mí sigue siendo todo lo que les he hablado en las redes sociales. (...) era la ilusión de nuestra organización y de nuestro equipo de trabajo y sigue siendo esa muchacha buena a lo que yo no tengo nada que reprocharle”, enfatizó.

Aclaró que no tienen ningún tipo de discordancia o conflicto con la organización y que “de hecho, hemos trabajado todo el día en conjunto para llegar a un comunicado y poder informarles que, lamentablemente, nuestro país no estará representado en la próxima edición de Miss Universo”. ”.

Juan Abadía entró al chat

En un momento en que el video pareció cortarse, se dirigió a sus historias con el siguiente mensaje: “Ya que soy malo para 'live', esto fue lo que dije: Italy no peleó con Dominicana. Italy no salió del hotel conmigo ni hicimos nada en el hotel”, lanzó Abadía.

Italia rompe el silencio

Concluyó su escrito agradeciendo el apoyo de los ciudadanos y se disculpó por no continuar en el certamen. Realizó un llamado de atención a “cualquier información falsa que esté circulando sobre mi salida” y se despidió.

“Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger 'items' personales. lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias”, continuó.

El 2 de noviembre fue recibido no solo con las palabras de Abadía, sino de la propia candidata panameña, Italy Mora. La 'miss' de belleza publicó un comunicado a través de sus historias en la red social de Instagram.

Señorita Panamá se pronuncia

Rumores y una nota publicada por la agencia de noticias EFE informaron de la posibilidad de que el director de la organización se encuentre en la búsqueda de una nueva representante para Panamá. “Estamos, en este momento, ante la posibilidad de traer a otra chica que reemplace a Panamá, que sea Panamá”, explicó Rodríguez, quien detalló que “sí es posible (llevar a otra candidata en sustitución), la organización me lo confirma y estoy viendo en este momento, conversando con varias de ellas”.

Nueva versión

Mora y Abadía cuentan su versión

Cerca de la medianoche que marcó el inicio del 5 de noviembre se publicó una entrevista que contaba con la presencia de Italy Mora y su pareja Juan Abadía. Con la intención “limpiar nuestros nombres”, ambos panameños contaron al medio nacional su versión de los hechos a su vez lanzando fuertes declaraciones en contra del director de Señorita Panamá.

“Hay cosas que hay que desmentir porque están manchando mi nombre”, afirmó Mora.

Con lujo de detalles y pruebas de conversaciones y comprobantes de pago, ambos contaron que quienes manejaban los gastos de la candidata, al igual que algunas cuentas pendientes de Rodríguez, eran Mora y Abadía.

“Desde el primer día que gané la corona, yo me he tenido que pagar todo” afirmó la reina de belleza. Durante la entrevista se mostraron distintos recibos de pagos por montos de $3,000, transferencia que alegaba que tuvo que pagar “porque los guardias del Figali lo tenían detenidos porque debían plata”.

“En todos estos meses he gastado mínimo 100.000 dólares de todo lo que le he dado. Él no ha costeado absolutamente nada”, agregó.

“Mi novio pagó la habitación donde me iban a maquillar porque César no tenía cómo pagarla”, continuó la 'miss'.

“Yo estaba pagando todo porque Italy no tenía nada”, agregó Abadía, detallando que además le compró un vestido Carolina Herrera de $7,000 a su pareja por solicitud del director de Señorita Panamá.

Además agregaron creer que la salida de Mora involucraba a Rodríguez ya que ambos se dieron cuenta que sostuvieron una reunión con el vicepresidente del Miss Universo previa al despido de la candidata panameña.

“César ya conocía la noticia que me iban a botar del Miss Universo”, declaró Italy Mora. “La afectada soy yo, él se limpia las manos y la gente me ataca a mí”.

La candidata al Miss Universo concluyó la entrevista agradeciendo al público, al país ya todas las personas que la han apoyado.

“Quiero pedirle disculpas a Panamá y de tener la oportunidad de regresar a Miss Universo, lo haré. Sé que le debo mucho a mi país”.