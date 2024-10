La Oreja de Van Gogh pierde a su segunda cantante y se intensifican los rumores del regreso de Amaia Montero

Comparaciones constantes

En una entrevista con el programa Cara a Cara, Leire Martínez se sinceró en relación a las constantes comparaciones con Montero a las que fue sometida durante los 17 años que formó parte de la banda. También brindó su punto de vista sobre los rumores del regreso de Montero: “Me sorprende que, 16 años después, todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver”, explicó.

‘’No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, confió. “Es algo que ahora mismo no me planteo, y que además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no. Pero a mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios como ‘qué bien’, ‘qué estupendo’ ‘qué maravilloso que vuelva’; y digo: ¿y yo qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo y que llevo 16 años ahí”, explicó. “Me resulta feo eso. El ver que parece que no importa nada”, completó.