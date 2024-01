’Aunque no hable de mi religión dentro del periodismo, soy una muestra para educar’

Ginella Massa es una mujer orgullosa de sus raíces y creencias. Nació en Panamá y se mudó a Canadá con su mamá y hermana luego del divorcio de sus padres. Su madre se convirtió al islam por lo que ella fue criada como musulmana y, además, como una mujer afrolatina. “Ginella es excelente estudiante, pero habla demasiado”, recordó entre risas las palabras de sus profesores del colegio mientras conversó vía Zoom desde Canadá con el medio. Su madre le sugirió seguir una carrera en radiodifusión o como presentadora de algún programa, pero el miedo al rechazo siempre se asomaba entre los pensamientos de Massa. “Nunca había visto a una mujer con ‘hiyab’ presentar en televisión”, dijo. “Pero las palabras de mi madre me impulsaron a luchar por lo que soñaba. Me dijo: ‘¿Por qué cambiarías tus sueños cuando puedes ser tú quien sea la primera en lograrlo?’. En 2015, Ginella Massa se convirtió en la primera mujer latina y musulmana en aparecer en un programa norteamericano de noticias utilizando un ‘hiyab’. La periodista de televisión, experta en medios, oradora pública y personalidad influyente en las redes sociales, conversó con revista MÍA sobre su vida, retos y logros.

¿En qué momento sentiste que escogiste la carrera de tus sueños?

En tercer grado ingresé a un concurso de oratoria escolar y estando en la mitad de la oratoria se me olvidó todo. Estaba frente a cientos de personas y tenía dos opciones: salir corriendo o buscar la manera de continuar. Tomé un respiro, retrocedí un poco de líneas y lo logré, obteniendo el primer lugar en la competencia. Esa experiencia ha servido como una lección de vida. Las cosas no siempre van a suceder como uno las desea, pero se trata de saber levantarse y seguir adelante. Siempre he sabido que escogí la carrera que me hace feliz, mucho antes de entrar al campo profesional.

¿Cuáles son esas cualidades que crees que son indispensables en un periodista?

Definitivamente debes tener curiosidad por el mundo y ser una persona empática con quienes entrevistas para que puedan tener confianza en que contarás sus historias de la forma correcta. Tienes que saber conectar con las personas, ya que nuestro trabajo y oportunidades se basan mucho en nuestro carisma.

¿Cómo se vive el periodismo en Canadá?

Creo que hubo una época en la que quienes participaban del periodismo televisivo, eran vistos como celebridades locales. Era muy lucrativo, había mucho dinero y glamur. En un par de años hemos visto cómo la industria se ha reducido, especialmente la televisión convencional que cada vez tiene más dificultad por mantenerse al día con los nuevos medios. Las personas ya no se dirigen a un periódico o canal de noticias para obtener información, sino que utilizan las redes sociales. Me he dado cuenta de que todavía hay un espacio para el periodismo en los medios no tradicionales y ese es en realidad el futuro del oficio. Me da mucha más libertad para hablar sobre los temas e historias que creo que son importantes y conversar directamente con una audiencia.

Apareciste por primera vez en la televisión canadiense en 2015 en ‘CTV News’. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?

Recuerdo que solicité estar en ‘CTV News’ tres veces y las primeras dos me rechazaron. Mi primer día fue emocionante y aterrador a la vez. No quería estropearlo y que pensaran que escogieron a la persona incorrecta. Sentía también nervios porque nunca había visto en televisión norteamericana una reportera con ‘hiyab’. Me preguntaba si las personas protestarían. Me ayudó mucho que mi primera historia fue algo sencillo y me sorprendí cuando recibí buena retroalimentación por parte de la audiencia. Canadá estaba listo para que alguien como yo apareciera en su televisión.

¿Qué significa para ti ser la primera mujer en portar un ‘hiyab’en televisión norteamericana?

Hay mucha presión, porque aunque no hablo de mi religión en mi campo profesional, soy una muestra de lo que es y representa, lo cual puede educar a muchas personas. Creo que demuestro lo que nosotros como musulmanes somos, que contribuimos en la sociedad canadiense y que nuestros valores no son distintos a los de ellos.

¿Alguna vez te enfrentaste a críticas por ello, especialmente en una época en la que el ciberacoso es un fenómeno tan grande?

El éxito y los malos comentarios parecían venir de la mano en el momento en el que fui ganando notoriedad. Traté de tomarlo con calma como un indicador de éxito: era lo suficientemente exitosa como para tener enemigos. También me di cuenta de que la mayoría de las críticas no iban dirigidas a mi forma de hacer periodismo, sino a mi vestimenta.

Si tienes una observación de mi trabajo, estoy abierta a poder conversarlo. Si tu queja se trata de la manera en la que he elegido vestirme, ese es tu problema, no el mío.

¿Qué recuerdos te quedan de Panamá? ¿Te gustaría regresar?

Todavía tengo mucha conexión con el país que me vio nacer. Mi familia vive allí. Panamá tiene un lugar muy especial en mi corazón y me gustaría volver y que mi hija lo conozca. Fui el año pasado con mi esposo e hijastros y tuvimos la oportunidad de visitar Bocas del Toro. También he conocido Boquete, El Valle, y mi mamá tenía una casa en Antón.

En tus redes sociales educas mucho sobre el islam y su gente. ¿Qué mensaje deseas dar a conocer?

Siento que hay mucha ignorancia cuando se habla de los musulmanes, y lo he vivido dentro de mi familia ya que no conocen del islam. Muchas veces me he visto en conversaciones tratando de explicar y defender nuestras creencias.

En mis redes sociales trato de educar, pero también mostrar que somos gente normal, con gustos y formas de vida muy parecidas a las de todo el mundo.

Te presentas como afrolatina y musulmana. ¿Por qué es importante presentarte de esta forma ante el mundo, además de tu trabajo?

Por mucho tiempo mi identidad afrolatina no era gran parte de mi historia. Siempre había mucho énfasis en el hecho de que soy musulmana y que uso el ‘hiyab’. Creo que nunca supe abrazar mi lado latino y evitaba compartir que hablo un poco de español porque no me sentía parte de la comunidad debido a un poco de racismo internalizado.

Siendo una persona musulmana, pensaba que quizá la comunidad latina no me vería reflejada en ella. En los últimos años he tratado de cambiar esa mentalidad y que se incluyan mis raíces latinas como parte de mi identidad, ya que es algo que quiero celebrar al igual que ser musulmana y afrodescendiente.