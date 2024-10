Rodrigo Valerín y su éxito en Nickelodeon

“Tomaba los cepillos, me paraba frente al espejo del baño y me imaginaba frente a un público, presentando y animando shows” , agregó.

Inicios

Rodrigo comenzó trabajando en el área de turismo en Valle Escondido, Boquete, como instructor de baile y gimnasio. Luego, se dirigió a los casinos como parte del equipo de animación haciendo coreografías, karaokes y shows de entretenimiento con actividades.

“Una huésped me comentó que bailaba bien y tenía un buen nivel de inglés. Me dio su tarjeta y me dijo que si me interesaba trabajar en cruceros, la contactara”.

Valerín decidió perseguir una nueva misión y, al salir de su turno laboral a la medianoche, tomó un bus hacía la Ciudad de Panamá para asistir a una entrevista a las 7 de la mañana.

Al llegar a la empresa de cruceros, se dio cuenta de que, al igual que él, muchas personas deseaban embarcarse en dicho viaje. “Una mujer salió de su oficina y en inglés anunció: ‘Si están entendiendo lo que digo, pueden continuar aquí. Si no, no son aptos para la posición que estamos buscando”.

De las 150 personas que se encontraban en fila, solo quedaron 20 y, al final del día, solo dos, una de las cuales era el bailarín chiricano.

Por los siguientes tres años viajó por todo el mundo con la compañía de cruceros, visitando alrededor de 197 países. Además, aprendió italiano y portugués, al igual que frases en hindi y tagalo. Actualmente está estudiando ruso. “Deseo ser un políglota”, expresó.

Trabajó como encargado de cinco bares a los que debía surtir de licores y frutas, lavar vasos y botar la basura. Cada noche se colaba al área de teatro, donde veía a los anfitriones presentar, cumpliendo ese sueño que él tanto anhelaba.

Al culminar el show, regresaba a sus quehaceres. “Tomaba los vasos y pretendía que estaba en un escenario”, recordó. “Pensaban que me había vuelto loco”.

Sin embargo, durante esos tres años no pudo subirse al anhelado escenario, así que decidió ponerle fin a la aventura marítima y regresar a Panamá.

Una oportunidad en el entretenimiento

Al llegar a su país natal fue contactado por el hotel Gran Evenia Bijao, en aquel entonces conocido como el Bijao Beach Resort, que le ofreció una audición para el puesto que tanto soñaba.

“No me dejaron ir”, rió. “Al llegar y cumplir con el papeleo, me explicaron que necesitaban un bailarín para esa misma noche durante su show tropical”. En hora y media, el bailarín se aprendió 14 coreografías de distintos géneros de baile: hip-hop, chachachá, merengue, salsa, bachata, lírico y más.

Se mantuvo en dicho trabajo por 11 meses hasta que un compañero que conoció en los cruceros lo contactó a través de Facebook. Le dijo que estaban contratando personal para trabajar en la posición de entretenimiento, esta vez sin la necesidad de que fuese de procedencia anglosajona, lo cual había sido el impedimento en su primer intento en las naves marítimas.

Al cabo de cuatro días había hecho la entrevista y obtenido el puesto de trabajo que tanto deseaba con Norwegian Cruise Line.

Valerín comenzó con la experiencia Nickelodeon por el próximo año y medio. La directora ejecutiva, creyendo en su potencial, le dio la oportunidad de dar un gran paso en su carrera y lo promovió como Assistant Cruise Director. “No lo podía creer. Al poco tiempo me aventuré en un nuevo mundo”, expresó.

Duró nueve años en la posición y posteriormente fue ascendido como Cruise Director por dos años, hasta 2016.

“Dios me dio la oportunidad de viajar por el mundo”, expresó. “Logré cumplir todos los sueños que tenía de niño. Eso es suficiente”.