La difunta Lisa Marie Presley ha publicado una autobiografía póstuma, From Here to the Great Unknown, coescrita por su hija mayor, Riley Keough. Antes de la repentina muerte de Presley en enero de 2023, había estado trabajando en un libro durante un tiempo, pero tuvo dificultades para escribir sobre sus recuerdos hasta que reclutó a Keough para que la ayudara solo un mes antes de morir. Para ayudar, Presley grabó horas de cintas de memorias que Keough escuchó meses después para terminar el libro. “Las primeras partes del libro están en su mayoría” en la voz de su madre, y Keough “quería que este libro fuera tan íntimo como todas esas horas” de audio que escuchó. La página web de la revista neoyorkina, Vulture, dio un recorrido a las memorias de la hija de Elvis Presley, incluidos nuevos detalles sobre cómo lloró tanto a Elvis como a su hijo Benjamin, además de afirmaciones de que Michael Jackson era virgen cuando se casaron.

Sobre su padre, Elvis Presley

Todavía recordaba haber ido a los conciertos de Elvis. “Ir a sus espectáculos era lo que más me gustaba en el mundo”, explicó Lisa Marie en un extracto de People. “Estaba muy orgullosa de él. Me tomaba de la mano y me llevaba al escenario, luego me llevaba a donde fuera su lugar en el escenario, y me alejaba de él y me llevaba a donde fuera a estar sentada entre el público. Generalmente con [el padre de Elvis] Vernon”. Recordó la “electricidad” de sus actuaciones.

De niña, Lisa Marie “siempre se preocupó” por la muerte de su padre

Elvis Presley murió cuando Lisa Marie tenía 9 años, pero durante toda su infancia, tuvo miedo de perder a su padre, y escribió en un extracto compartido con People: “Siempre me preocupó la muerte de mi padre. A veces lo veía y estaba fuera de sí. A veces lo encontraba desmayado. Escribí un poema con la frase: “Espero que mi papá no muera”.

Elvis asistía a las reuniones de padres y maestros de Lisa Marie en la escuela

“También pude sentir el nerviosismo y la emoción de los profesores. Mis pequeños amigos estudiantes estaban tan emocionados que yo me emocioné aún más: todos corrían como locos. Entonces apareció mi padre. Salió del auto y llevaba un atuendo respetable (pantalones negros y una especie de blusa), pero también llevaba un cinturón grande y majestuoso con hebillas, joyas y cadenas, así como gafas de sol. Estaba fumando un puro. Lo encontré en el auto y caminé por la pasarela con él, y recuerdo esa sensación de caminar a su lado, sosteniendo su mano”.

Se sentó sola con el cuerpo de Elvis para llorar

Después de que cientos de miles de personas se presentaron para el velorio público de su padre, Lisa Marie, que entonces tenía 9 años, se tomó un tiempo para llorarlo en privado. “Estaba tan ocupada viendo el dolor de los demás que en realidad no podía sentir el mío todavía”, recuerda en un extracto compartido durante el especial de CBS de Oprah sobre los Presley. “Fui hasta donde yacía en el ataúd, solo para estar con él, tocar su rostro y sostener su mano, para hablar con él. Le pregunté: ‘¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué estás haciendo esto?’”

Sobre su hija Riley Keough

Riley Keough aceptó ayudarla a terminar sus memorias un mes antes de morir.“Aunque probó varios enfoques y se sentó para muchas entrevistas de libros, no podía descubrir cómo escribir sobre sí misma”, compartió Keough en la introducción del libro que escribió con People. “Los últimos 10 años de su vida habían sido tan brutalmente duros que solo podía mirar atrás a todo a través de esa lente. Ella sintió que yo podía tener una visión más holística de su vida que ella. Entonces acepté ayudarla con eso, sin pensar mucho en el compromiso, asumiendo que lo escribiríamos juntos con el tiempo. Un mes después, ella murió”.

Tenía una profunda compasión por sus hijos

“Me enamoré de ser madre. “Me di cuenta de que había sido llamada a cuidar de algo más”, escribió Lisa Marie sobre sus cuatro hijos: Riley, Benjamin, Finley y Harper Vivienne.

Sobre su hijo Benjamin Keough

Le recordaba a Elvis.“Ben era muy similar a su abuelo, muy, muy, muy, en todos los sentidos. Incluso se parecía a él. Ben se parecía tanto a él que me asustó”, escribió en un extracto compartido durante el especial de Oprah sobre los Presley. “No quería decírselo porque pensé que era demasiado para un niño. Éramos muy cercanos. Él me lo contaba todo. Ben y yo teníamos la misma relación que mi padre y su madre. Era un maldito ciclo generacional. Gladys amaba tanto a mi padre que bebió hasta morir preocupándose por él. Ben no tenía ni una maldita posibilidad”.

Mantuvo el cuerpo de Benjamin en Graceland en hielo seco durante dos meses

“No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien inmediatamente”, escribió Lisa Marie en un extracto obtenido por People, señalando que tomó tiempo decidir dónde enterrarlo. “Me acostumbré tanto a él, a cuidarlo y a tenerlo allí. Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí de esa manera. Pero a mí no”.

Sobre sus problemas con el consumo de sustancias

“Durante un par de años, lo hice con fines recreativos, pero luego ya no”, dijo Lise Marie sobre su adicción después de su embarazo en 2008, según contó a People. “Era una cuestión de adicción absoluta, de abstinencia en las grandes ligas”. Le dieron una “receta de opioides a corto plazo” después del nacimiento de sus hijas gemelas, Finley y Harper Vivienne, y sintió “la necesidad de seguir tomándolos” después de su recuperación.

Sobre Michael Jackson